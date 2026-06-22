Το νέο Air Force One έκανε την πρώτη δοκιμαστική πτήση -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Την πρώτη του δοκιμαστική πτήση από τη βάση Άντριους στην Ουάσιγκτον έκανε το νέο Air Force One.

Το επίσημο προεδρικό αεροσκάφος VC-25B Bridge παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και εκτελεί τις πτήσεις που απαιτούνται πριν ενταχθεί σε υπηρεσία μέσα στο καλοκαίρι, ενδεχομένως ακόμη και τον επόμενο μήνα.

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Το αεροπλάνο είναι ένα τροποποιημένο Boeing 747-8i που ανήκε προηγουμένως στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ και δωρήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάιο του 2025.

Πολίτες που μένουν κοντά στην αμερικανική στρατιωτική βάση κατέγραψαν τη στιγμή που το θηριώδες αεροπλάνο περνάει από πάνω τους.

Το αεροσκάφος έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες τροποποιήσεις, επιθεωρήσεις και δοκιμές προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των προεδρικών μεταφορών.

Θα είναι το πρώτο αεροσκάφος που θα φέρει τη νέα χρωματική διαμόρφωση σε κόκκινο, λευκό, χρυσό και μπλε, η οποία επιλέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

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Οι πτήσεις αξιολόγησης και ένταξης σε υπηρεσία θα δοκιμάσουν τις δυνατότητες και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αεροσκάφους. Μετά την ολοκλήρωσή τους, το VC-25B Bridge θα είναι διαθέσιμο για τη μεταφορά του προέδρου των ΗΠΑ.

«Από την αρχή αξιολογήσαμε σχολαστικά κάθε απαίτηση για την επιτάχυνση της παράδοσης, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα που αναμένονται από την προεδρική αποστολή» δήλωσε ο γραμματέας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μέινκ. «Αυτή η προσπάθεια αποδεικνύει ότι η Πολεμική Αεροπορία μπορεί να κινηθεί γρήγορα χωρίς να θυσιάσει την ποιότητα, την ασφάλεια ή την αξιοπιστία» προσέθεσε.

Το τροποποιημένο αεροσκάφος προορίζεται να καλύψει το επιχειρησιακό κενό που έχει δημιουργηθεί λόγω των εκτεταμένων εργασιών συντήρησης του γηρασμένου στόλου VC-25A, ο οποίος χρησιμοποιείται σήμερα για τις προεδρικές μετακινήσεις.