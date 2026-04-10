Τουλάχιστον ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο στις Κανάριες Νήσους -Όλοι Βρετανοί τουρίστες - iefimerida.gr

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 26 τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο με λεωφορείο στις ισπανικές Καναρίους Νήσους.

Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Όλοι οι επιβάτες ήταν Βρετανοί.

Το ατύχημα συνέβη σήμερα Μ. Παρασκευή στις 13:15 τοπική ώρα (15:15 ώρα Ελλάδας) , όταν ένα τουριστικό λεωφορείο έπεσε σε ένα φαράγγι στον αυτοκινητόδρομο GM-2 στο Σαν Σεμπαστιάν της νήσου λα Γκομέρα.

Από τις εικόνες φαίνεται το λεωφορείο να βγήκε εκτός πορείας και να αναποδογύρισε, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα μένει να διαπιστωθούν από τις αρχές.