Νεκρός στην Ουκρανία ο αδελφός συμβούλου του Ζελένσκι -Πολέμησε στο πλευρό της Ρωσίας με τον βαθμό του συνταγματάρχη - iefimerida.gr

Εντοπίστηκε ο τάφος του Βολοντίμιρ Ποντολιάκ, μεγαλύτερου αδελφού του Μιχαΐλο Ποντολιάκ, συμβούλου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλύπτοντας μια υπόθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα «Killed in Ukraine», ο Βολοντίμιρ Ποντολιάκ σκοτώθηκε τον Μάιο του 2024 στην περιοχή της Ζαπορίζια, πολεμώντας στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον της Ουκρανίας.

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Οι δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση εντόπισαν στοιχεία για τον θάνατό του σε βάση δεδομένων της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας Rosstat, η οποία δημοσιοποιήθηκε έπειτα από διαρροή.

Η φωτογραφία με τα ρωσικά παράσημα στο στήθος

Στο πορτρέτο που είχε τοποθετηθεί δίπλα του, ο Βολοντίμιρ Ποντολιάκ απεικονίζεται φορώντας στολή Ρώσου συνταγματάρχη. Στο στήθος του διακρίνονται διάφορα παράσημα, μεταξύ των οποίων δύο Τάγματα Ανδρείας, καθώς και το διακριτικό «Για την Υπηρεσία στις Στρατιωτικές Πληροφορίες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε το ερευνητικό πρόγραμμα, ο Βολοντίμιρ Ποντολιάκ πέθανε στις 19 Μαΐου 2024 στην κατεχόμενη πόλη Κιρίλιβκα, στην περιοχή της Ζαπορίζια. Ως αιτία θανάτου αναφέρεται ενδοκρανιακός τραυματισμός.

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Δίπλα στον τάφο βρέθηκε επίσης ένα στεφάνι με την ένδειξη CPS. Οι συντάκτες του δημοσιεύματος εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη συντομογραφία ενδέχεται να παραπέμπει στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών της GRU, της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Ωστόσο, πρόκειται για εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία σχετικά με τη μονάδα στην οποία υπηρετούσε ο άνδρας.

Οι αναφορές στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τον θάνατο του αδελφού του. Στο παρελθόν είχε αναγνωρίσει ότι ο αδελφός του διατηρούσε δεσμούς με τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες. Ωστόσο, το 2021, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου τον είχε περιγράψει ως «έναν συνηθισμένο απόστρατο στρατιωτικό».

Μέχρι στιγμής, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν παρέχουν περισσότερες πληροφορίες ούτε για τις συνθήκες θανάτου του Βολοντίμιρ Ποντολιάκ ούτε για τη θητεία του στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.