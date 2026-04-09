Νεκρός στον Λίβανο από ισραηλινά πυρά ο γραμματέας και ανιψιός του ηγέτη της Χεζμπολάχ - iefimerida.gr

Ο γραμματέας του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό χθες, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο Άλι Γιουσούφ Χάρσι ήταν στόχος πλήγματος στη συνοικία Τάλετ Χαγιάτ της Βηρυτού, εκτός του προπυργίου της Χεζμπολάχ στη Νταχίγια. Πλάνα έδειξαν ότι η επίθεση προκάλεσε μερική κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου.

Ο στρατός αναφέρει ότι ο Χάρσι ήταν ανιψιός του Κάσεμ και προσωπικός του γραμματέας.

«Ο Χάρσι ήταν στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, και διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του γραφείου του και της ασφάλειάς του», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξαν δύο «κεντρικές» διαβάσεις του ποταμού Λιτάνι, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τη μεταφορά «χιλιάδων όπλων, ρουκετών και εκτοξευτών» προς τον νότιο Λίβανο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον στρατό, επλήγησαν περίπου 10 αποθήκες όπλων, εκτοξευτές ρουκετών και εγκαταστάσεις-αρχηγεία της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.