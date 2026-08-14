Σοκ στη Βρετανία: Νεκρός βρέθηκε ο Τζέισον Άρντεϊ, ο καθηγητής του Κέιμπριτζ που παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για λογοκλοπή - iefimerida.gr

Ο καθηγητής του Kέιμπριτζ﻿ Τζέισον Άρντεϊ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών ερωτημάτων για το ακαδημαϊκό του έργο και κατηγοριών περί λογοκλοπής, εντοπίστηκε νεκρός σε ηλικία 41 ετών.

Ο Άρντεϊ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε διεύθυνση στο Λονδίνο λίγο μετά τις 15:00, τοπική ώρα σήμερα, Παρασκευή. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι κλήθηκε από την υπηρεσία ασθενοφόρων στις 15:12, έπειτα από αναφορά για έναν άνδρα που είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε κτίριο.

Ο 41χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο και οι συγγενείς του ενημερώθηκαν και υποστηρίζονται από αστυνομικούς. Η υπόθεση διερευνάται από αξιωματικούς της Central South Command Unit και ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον ιατροδικαστή.

Ο Τζέισον Άρντεϊ ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

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Από την αποθέωση στην παραίτηση

Μόλις τον Μάρτιο του 2023, ο Άρντεϊ είχε διοριστεί καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Κέιμπριτζ, έχοντας γίνει ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του πανεπιστημίου. Η πορεία του είχε παρουσιαστεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης ως μια εντυπωσιακή ιστορία προσωπικής και ακαδημαϊκής υπέρβασης.

Ο ίδιος είχε περιγράψει μια ιδιαίτερα δύσκολη παιδική ηλικία. Είχε διαγνωστεί με αυτισμό και γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση και, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει, δεν μπορούσε να μιλήσει μέχρι την ηλικία των 11 ετών, ενώ δεν μπορούσε να διαβάσει και να γράψει μέχρι τα 18.

Παράλληλα, είχε γίνει γνωστός για τη δράση του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας ότι είχε συγκεντρώσει περίπου 5 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπίες μέσω αγώνων μεγάλων αποστάσεων, μεταξύ άλλων τρέχοντας 30 μαραθωνίους σε 35 ημέρες.

Τα ερωτήματα για το ακαδημαϊκό έργο του

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και ραδιοτηλεοπτικοί φορείς άρχισαν να θέτουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ήταν αυθεντικό το έργο του και αμφισβήτησαν ορισμένες από τις προηγούμενες ακαδημαϊκές του επιτυχίες.

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Οι αμφιβολίες επεκτάθηκαν και σε προηγούμενες θέσεις που κατείχε, ενώ το Κέιμπριτζ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά την εμφάνιση «νέων πληροφοριών σχετικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα και τους τιμητικούς διορισμούς» του Άρντεϊ. Έρευνα ξεκίνησε και από το Jesus College, όπου ήταν μέλος.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν για το παρελθόν του.

«Το προσωπικό κόστος έγινε υπερβολικά μεγάλο»

Στις 5 Αυγούστου παραιτήθηκε από τη θέση του καθηγητή και από τη θέση του στο Jesus College. Τότε δήλωσε ότι η απόφασή του ελήφθη «με βαθιά θλίψη» και χαρακτήρισε τη θέση στο Κέιμπριτζ τη μεγαλύτερη επαγγελματική τιμή της ζωής του.

«Το να γίνω ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Πανεπιστημίου ήταν κάτι που δύσκολα θα μπορούσα να φανταστώ ως παιδί», είχε αναφέρει.

Ωστόσο, εξήγησε ότι η πίεση είχε γίνει πλέον δυσβάσταχτη. «Έχω οικογένεια. Θέλω να είμαι παρών για εκείνους. Θέλω να ανακτήσω λίγη ηρεμία, ιδιωτικότητα και κάποια αίσθηση μιας φυσιολογικής ζωής», είχε δηλώσει.

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Παράλληλα, τόνισε ότι η παραίτησή του δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί αποδοχή των ισχυρισμών που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του.

«Δεν πρέπει να εκληφθεί ως απώλεια πίστης στην ακαδημαϊκή έρευνα ούτε ως αποδοχή των αφηγήσεων που με έχουν περιβάλει», είχε υπογραμμίσει.