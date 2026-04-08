Μυστήριο με τον 9ο νεκρό Αμερικανό επιστήμονα που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα - iefimerida.gr

Ένας ακόμη επιστήμονας με δεσμούς με τη NASA και το διαστημικό πρόγραμμα της Αμερικής έχει πλέον προστεθεί στον αυξανόμενο κατάλογο θανάτων και εξαφανίσεων στις ΗΠΑ.

Ο Μάικλ Χικς (Michael David Hicks) , ερευνητής στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA, απεβίωσε στις 30 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 59 ετών. Ωστόσο, η αιτία θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ και δεν βρέθηκε κανένα αρχείο νεκροψίας.

Το μυστήριο γύρω από τους νεκρούς ή εξαφανισμένους επιστήμονες

Αν και δεν έχουν υπάρξει δημόσιες καταγγελίες για εγκληματική ενέργεια, ο «αθόρυβος» θάνατος του Χικς έχει σημάνει συναγερμό στους ειδικούς σε θέματα εθνικής ασφάλειας: ο 59χρονος επιστήμονας της NASA ήταν το ένατο άτομο με δεσμούς με τα διαστημικά ή πυρηνικά μυστικά των ΗΠΑ που έχει πεθάνει ή εξαφανιστεί μυστηριωδώς τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικά:

Η Μόνικα Ρέζα (Monica Reza), Διευθύντρια της Ομάδας Επεξεργασίας Υλικών του JPL, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος τον Ιούνιο του 2025, λίγους μήνες μετά την έναρξη της θητείας της στο εργαστήριο της NASA.

Ο Φρανκ Μέηγουολντ (Frank Maiwald) μακροχρόνιος συναδέλφος του Χικς πέθανε τον Ιούλιο του 2024 σε ηλικία 61 ετών, με ακόμη λιγότερη δημόσια αναγνώριση του πρόωρου θανάτου του.

Ο 67χρονος αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμερ (Carl Grillmair), ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, δολοφονήθηκε στην μπροστινή βεράντα του σπιτιού του στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Το έργο του υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από το JPL της NASA και ο Γκρίλμερ συμμετείχε προσωπικά σε μεγάλες αποστολές διαστημικών τηλεσκοπίων με επικεφαλής τη NASA.

Και οι 3 αυτοί επιστήμονες είχαν στενούς δεσμούς με τον Χικς, καθώς όλοι τους εργάζονταν στο Jet Propulsion Lab ή συμμετείχαν σε αποστολές της NASA εκεί.

Το σχεδιάγραμμα της Daily Mail με τους νεκρούς ή εξαφανισμένους επσιτήμονες και πώς συνδέονται μεταξύ τους

Παραδόξως, καμία νεκρολογία του Χικς από όσες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δεν ανέφερε κάποιο πρόβλημα υγείας πριν από τον αιφνίδιο θάνατο του 59χρονου, περίπου ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από το JPL της NASA.

Μια παρόμοια κατάσταση εκτυλίχτηκε μετά τον θάνατο του Μάιβαλντ στις 4 Ιουλίου 2024, όταν ο εξέχων ερευνητής του JPL πέθανε στο Λος Άντζελες από άγνωστες συνθήκες.

Επιπλέον, τουλάχιστον άλλοι 4 ειδικοί επιστήμονες έχουν χαθεί τους τελευταίους μήνες σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πολύκροτης εξαφάνισης του απόστρατου στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας Ουίλιαμ ΜακΚάσλαντ ( William Neil McCasland) και της δολοφονίας του διακεκκριμένου φυσικού Νούνο Λουρέιρο (Nuno Loureiro).

Ο Νούνο Λουρέιρο ηγήθηκε των προσπαθειών για τη δημιουργία ενέργειας σύντηξης, μιας μορφής καθαρής ενέργειας,αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο 68χρονος ΜακΚάσλαντ ήταν ο τελευταίος που εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στις 27 Φεβρουαρίου 2026, αφού φέρεται να έφυγε από το σπίτι του με τα πόδια μόνο με ένα πιστόλι.

Η εξαφάνιση του ΜακΚάσλαντ, ο οποίος φέρεται να κατείχε πυρηνικά μυστικά και μυστικά σχετικά με UFO, έχει συνδεθεί με την Ρεζά και τον Γκρίλμερ μέσω της εργασίας τους στην προηγμένη επιστήμη πυραύλων ή πυραύλων.

Επιπλέον, οι Άντονι Τσάβες και Μελίσα Κάσιας, οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος (LANL), εξαφανίστηκαν από τα σπίτια τους το 2025 υπό σχεδόν πανομοιότυπες συνθήκες.

Και οι δύο εθεάθησαν τελευταία φορά να φεύγουν από τα σπίτια τους στο Νέο Μεξικό με τα πόδια, αφήνοντας πίσω τους τα αυτοκίνητα, τα κλειδιά, τα πορτοφόλια και τα τηλέφωνά τους, προτού εξαφανιστούν χωρίς ίχνος.

Σε ένα άλλο μυστηριώδες περιστατικό, ο Τζέισον Τόμας, φαρμακευτικός ερευνητής που δοκιμάζει θεραπείες για τον καρκίνο στη Novartis, βρέθηκε νεκρός σε μια λίμνη της Μασαχουσέτης στις 17 Μαρτίου 2026, αφού είχε εξαφανιστεί χωρίς ίχνος τρεις μήνες νωρίτερα.

Η NASA και η JPL δεν έχουν σχολιάσει τους θανάτους των Μέηγουολντ και Χικς ούτε απάντησαν στα ερωτήματα της Daily Mail σχετικά με τη φύση του έργου των επιστημόνων, πριν από τους θανάτους τους.

Συναγερμός στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Οι μυστηριώδεις υποθέσεις θανάτων και εξαφανίσεων των επιστημόνων έχει προσελκύσει την προσοχή του Κογκρέσου και των μελών της κοινότητας πληροφοριών των ΗΠΑ, τα οποία βλέπουν ένα ανησυχητικό μοτίβο να επαναλαμβάνεται

Ο πρώην βοηθός διευθυντή του FBI, Κρις Σουέκερ, δήλωσε πρόσφατα στην Daily Mail: «Μπορείτε να πείτε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις είναι ύποπτες καθώς πρόκειται για ειδικούς που έχουν εργαστεί σε τομείς με γνώση της κρίσιμης διαστημικής τεχνολογίας».

Ο Σουέκερ ισχυρίστηκε ότι πολλές ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εχθρών και συμμάχων των ΗΠΑ - «Η Κίνα, η Ρωσία, ακόμη και ορισμένοι από τους φίλους μας - το Πακιστάν, η Ινδία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα» - έχουν στοχοποιήσει κατά καιρούς αυτούς τους Αμερικανούς επιστήμονες.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του Τενεσί, Τιμ Μπέρτσετ, δήλωσε στην Daily Mail τον Μάρτιο: «Υπήρξαν αρκετοί άλλοι σε όλη τη χώρα που εξαφανίστηκαν υπό ύποπτες συνθήκες. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή σε αυτό».

Ο Μπέρτσετ κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες - και συγκεκριμένα τις λεγόμενες «υπηρεσίες αλφαβήτου» όπως το FBI – ότι δεν βοηθούν στην επίλυση των μυστηριωδών υποθέσεων και ματαιώνουν τις προσπάθειές του να ανακαλύψει την αλήθεια για το τι συνέβη σε αυτούς τους επιστήμονες.

«Οι αριθμοί (εξαφανίσεων και θανάτων) φαίνονται πολύ υψηλοί σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς έρευνας. Νομίζω ότι καλύτερα να δίνουμε προσοχή και δεν νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε την κυβέρνησή μας», προειδοποίησε.