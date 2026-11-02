Στους 24 νεκροί από ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία -Ζελένσκι: Απόδειξη ότι η Μόσχα δεν θέλει αποκλιμάκωση - iefimerida.gr

Σε 24 έχει ανέλθει ο αριθμός των θυμάτων από το ρωσικό χτύπημα που σημειώθηκε στο χωριό Κομισουβάχα, στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του στο Telegram, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αρχικά έριξαν αεροπορικές βόμβες σε ένα σχολείο στο χωριό, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

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«Μετά την πρώτη αεροπορική επιδρομή, υπήρξε μια επαναλαμβανόμενη επιδρομή με εννέα ακόμη βόμβες, απευθείας στο καταφύγιο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι άνθρωποι», έγραψε ο Ζελένσκι.



«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι κάθε εβδομάδα οι κάτοικοι που παρέμειναν στην Κομισούβαχα λάμβαναν βοήθεια. Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Ρωσία δεν θέλει κανενός είδους αποκλιμάκωση, καμία πραγματική δικαιοσύνη» κατέληξε.

Το χωριό βρίσκεται νοτιοανατολικά της κύριας πόλης της περιοχής, η οποία ονομάζεται επίσης Ζαπορίζια.

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Η Ρεγκίνα Χαρτσένκο, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου της Ζαπορίζια, δήλωσε ότι 27 άνθρωποι αγνοούνται από την επίθεση.

Η αστυνομία της περιοχής Ζαπορίζια δήλωσε ότι οι αξιωματικοί της και οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να φτάσουν σε κατοίκους που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη λήξη της εξαήμερης τοπικής εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για την παροχή βοήθειας στην πόλη Ολέσκι, στα νοτιοδυτικά της περιοχής Χερσώνας, και την εκκένωση των κατοίκων που επιθυμούν να φύγουν.