Καθηγήτρια του Κέιμπριτζ μεταξύ των θυμάτων από τη σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία -Ταξίδευε για να παραλάβει βραβείο - iefimerida.gr

Η βραβευμένη επιστήμονας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, δρ Μάρτα Σαχμπάζι, είναι μεταξύ των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία.

Η Iσπανίδα ερευνήτρια έχασε τη ζωή της την Τετάρτη, όταν το τρένο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο συρμό κοντά στην Ούρδα, νότια της Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν συνολικά 69 άνθρωποι.

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Η μητέρα δύο μικρών παιδιών ταξίδευε στην Ανδαλουσία, προκειμένου να παραστεί σε επιστημονικό συνέδριο και να παραλάβει βραβείο για την εξαιρετική συνεισφορά της στην επιστημονική έρευνα, μεταδίδει το BBC. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Κέιμπριτζ, όπου είχε αναγνωριστεί για το πρωτοποριακό έργο της στη μελέτη της πρώιμης ανθρώπινης ανάπτυξης.

Το επιστημονικό έργο και οι διακρίσεις της

Η Σαχμπάζι ήταν αναπληρώτρια καθηγήτρια και επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Ιατρικού Ερευνητικού Συμβουλίου (MRC Laboratory of Molecular Biology – LMB) στο Κέιμπριτζ. Παράλληλα, ήταν κύρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Βλαστοκυττάρων του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ (CSCI).

Μάρτα Σαχμπάζι

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Ειδικευόταν στην κυτταρική βιολογία και είχε αφιερώσει την έρευνά της στη μελέτη των πρώτων σταδίων ανάπτυξης των ανθρώπινων εμβρύων, καθώς και στους μηχανισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία μιας εγκυμοσύνης. Το έργο της είχε τύχει ευρείας αναγνώρισης, με την ίδια να έχει λάβει πολλές διακρίσεις και βραβεία.

Πρόσφατα είχε ανακοινωθεί ως νικήτρια βραβείου της Ισπανικής Εταιρείας Αναπτυξιακής Βιολογίας, για τη συνεισφορά της στη μελέτη της πρώιμης ανθρώπινης ανάπτυξης.

Επρόκειτο να παραλάβει την τιμητική διάκριση σε επιστημονικό συνέδριο στην Ελ Ρομπίδο της Ανδαλουσίας, στο οποίο κατευθυνόταν όταν συνέβη η τραγωδία.

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«Ένα τεράστιο πλήγμα» για την επιστημονική κοινότητα

Σε ανακοίνωσή του, το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας απέτισε φόρο τιμής στην ερευνήτρια, χαρακτηρίζοντάς την «μια εμπνευσμένη, ταλαντούχα και παθιασμένη επιστήμονα», ενώ περιέγραψε τον θάνατό της ως «ένα βαθύ σοκ και μια τεράστια απώλεια» για το ίδρυμα.

«Ως σύζυγος και μητέρα δύο μικρών παιδιών, η Μάρτα έγραφε με ιδιαίτερη ευγλωττία για την ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την επαγγελματική της σταδιοδρομία, αποτελώντας ένα πρότυπο που θαύμαζαν πολλοί για τις γυναίκες που συνδυάζουν τη μητρότητα με την επιστημονική έρευνα. Η ίδια χρησιμοποιούσε τον όρο "μητέρα επιστήμονας" για να περιγράψει τον εαυτό της», ανέφερε το εργαστήριο.

AP

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίστηκε ότι η έρευνά της έριξε φως στα πρώτα βήματα της ανάπτυξης των ανθρώπινων εμβρύων, αλλά και στα λάθη που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία αυτή και να οδηγήσουν σε αποτυχημένες κυήσεις.

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Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βλαστοκυττάρων, καθηγητής Μπέρτι Γκότγκενς, δήλωσε ότι η κοινότητα του ιδρύματος είναι «συγκλονισμένη και βαθιά θλιμμένη» από τον θάνατό της.

«Η Μάρτα διηύθυνε την κύρια ερευνητική της ομάδα στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του MRC, παράλληλα με τους ρόλους της ως συνεργαζόμενη κύρια ερευνήτρια και επίκουρη καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Βλαστοκυττάρων. Και στα δύο ιδρύματα έχαιρε μεγάλου σεβασμού για την πρωτοποριακή έρευνά της στην πρώιμη ανθρώπινη ανάπτυξη και εκτιμούνταν ιδιαίτερα για το πνεύμα συνεργασίας της. Η δημιουργικότητα, το πάθος και η γενναιοδωρία της θα μας λείψουν πολύ», ανέφερε.

Η πορεία της από την Ισπανία στο Κέιμπριτζ

Η είδηση του θανάτου της έγινε αρχικά γνωστή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το CiMUS, το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Έρευνας στη Μοριακή Ιατρική και τις Χρόνιες Παθήσεις, με έδρα το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου εργάζεται η θεία της.

Η Σαχμπάζι είχε πραγματοποιήσει τις διδακτορικές της σπουδές στο Ισπανικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια και το 2020 ξεκίνησε να εργάζεται στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας.

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Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν τρένο υψηλής ταχύτητας της κρατικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo. Περισσότεροι από 540 άνθρωποι επέβαιναν συνολικά στα δύο τρένα.

Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία και το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία από το 2013. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν των θυμάτων.