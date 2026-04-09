Γάζα: Νεκρή μαθήτρια δημοτικού από ισραηλινά πυρά εν ώρα μαθήματος στην Μπέιτ Λαχίγια, εν μέσω εκεχειρίας - iefimerida.gr

Σοκ και διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος μαθήτριας στη βόρεια Γάζα, που έπεσε νεκρή από πυρά, ενώ παρακολουθούσε μάθημα σε αυτοσχέδια σχολική σκηνή.

Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν μια νεαρή μαθήτρια την Πέμπτη, ενώ παρακολουθούσε μάθημα σε σκηνή στην πόλη Μπέιτ Λαχίγια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους των τομέων υγείας και εκπαίδευσης. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το βαρύ ανθρώπινο κόστος της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η μαθήτρια της τρίτης δημοτικού, Ριτάι Ριχάν, χτυπήθηκε από σφαίρα μπροστά στα μάτια των συμμαθητών της, προκαλώντας τους «έντονο ψυχολογικό σοκ». Ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για το συμβάν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η επίθεση σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χώρο εκπαίδευσης, όπου εκτοπισμένα παιδιά επιχειρούν να συνεχίσουν τη μόρφωσή τους εν μέσω πολεμικών συνθηκών. Το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αμάχων και ειδικότερα των ανηλίκων σε ζώνες σύγκρουσης.

Γάζα, Μάρτιος 2026 / Φωτογραφία: AP

Το τραγικό γεγονός προκάλεσε φόβο και αναστάτωση στην τοπική κοινότητα, υπογραμμίζοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης στη βόρεια Γάζα.

Εκπαίδευση μέσα στην καταστροφή

Τα εκτοπισμένα παιδιά της Γάζας παρακολουθούν μαθήματα που παραδίδονται από εθελοντές δασκάλους σε γεμάτες σκηνές, επιδιώκοντας να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους παρά την εκτεταμένη καταστροφή των σχολείων. Οι αυτοσχέδιες αυτές τάξεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, όπως κακές καιρικές συνθήκες, ελλείψεις πόρων και συνεχείς κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την εκεχειρία που ισχύει από τον περασμένο Οκτώβριο, το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας. Στις περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, η πλειονότητα των κτιρίων έχει καταστραφεί και οι κάτοικοι έχουν εκδιωχθεί.

Ανθρωπιστική κρίση και αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Η κατάσταση έχει περιορίσει ουσιαστικά τον πληθυσμό των άνω των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων σε περίπου στο ένα τρίτο της επικράτειας της Γάζας, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια, όπου η ζωή συνεχίζεται υπό τον έλεγχο της διοίκησης της Χαμάς.

Περισσότεροι από 700 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία του Οκτωβρίου, ενώ μαχητές έχουν σκοτώσει τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες. Παράλληλα, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι καταγγέλλουν ότι ισραηλινές δυνάμεις έχουν μετακινήσει ορισμένους από τους κίτρινους τσιμεντένιους δείκτες προς τα δυτικά, εισβάλλοντας σε μη κατεχόμενα εδάφη, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 71.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων. Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.