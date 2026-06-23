Νέες συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον υπό τη σκιά της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν - iefimerida.gr

Ένας νέος γύρος άμεσων διαπραμγατεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκινά στην Ουάσιγκτον, στην σκιά της τελευταίας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

H Βηρυτός δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει με τις άμεσες διαπραγματεύσεις, ακόμη και αν αυτές φαίνεται να επισκιάζονται από την απόφαση του Ιράν να εντάξει τον Λίβανο στις διαπραγματεύσεις του με τις ΗΠΑ.

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Απευθείας διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον

Λιβανέζοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί το τέλος του πολέμου που μαίνεται από τις 2 Μαρτίου, όταν η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ χτύπησε το Ισραήλ σε υποστήριξη του Ιράν και προκάλεσε ισραηλινές αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους στο Λίβανο, γράφει το Reuters.

Ωστόσο, οι τέσσερις γύροι συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

Αντίθετα, η μακρύτερη περίοδος ηρεμίας στις μάχες σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα, αφού το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που προέβλεπε την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

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Η συμφωνία αυτή ενίσχυσε τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, και έπληξε το λιβανικό κράτος, του οποίου οι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Τζόζεφ Αούν, είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να διαπραγματεύεται εκ μέρους του Λιβάνου.

Ένας αξιωματούχος από τον Λίβανο και δύο ξένοι αξιωματούχοι που ασχολούνται με το Λίβανο δήλωσαν στο Reuters ότι η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ έκοψε τα πόδια στο κράτος του Λιβάνο, αφήνοντάς το στην πιο αδύναμη θέση που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη χρησιμότητα των συνομιλιών του με το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος εξέφρασε σκεπτικισμό ως προς το ενδεχόμενο να προκύψει κάποια απτή πρόοδος από τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν τρεις ημέρες.

«Υπάρχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα εμπιστοσύνης μεταξύ εμάς και των Ισραηλινών σε αυτές τις συνομιλίες. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά τους, ενώ εκείνοι απορρίπτουν όλα τα δικά μας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

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Χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση του Ισραήλ

Ο Λίβανος έχει δηλώσει ότι ένας από τους βασικούς στόχους του στις συνομιλίες θα είναι η εξασφάλιση της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων, αλλά υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο επ’ αόριστον.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Βηρυτός θα απαιτήσει από το Ισραήλ να παρουσιάσει ένα «λογικό» χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Αυτή είναι η μόνη ευκαιρία που έχουμε να δημιουργήσουμε δυναμική σε αυτές τις συνομιλίες, καθώς και σε αυτή τη διαμάχη με το Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, θεωρεί ότι ο σκοπός των επικείμενων συνομιλιών είναι «ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η επίτευξη μιας πραγματικής ειρηνευτικής συμφωνίας» με τον Λίβανο, σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου της ισραηλινής κυβέρνησης Ντέιβιντ Μένσερ την παραμονή των νέων διαπραγματεύσεων.

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Ο Μένσερ δήλωσε ότι το μόνο εμπόδιο για μια συμφωνία με τον Λίβανο είναι η Χεζμπολάχ, «γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να αφοπλιστεί και να διαλυθεί».

Η κυβέρνηση του Λιβάνου κινείται με προσοχή από το 2025 με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, χωρίς να έρχεται σε άμεση αντιπαράθεση με την οργάνωση, φοβούμενη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πυροδοτήσει εμφύλιο πόλεμο.

Χεζμπολάx και Ιράν

Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει τον πλήρη αφοπλισμό και έχει καλέσει την κυβέρνηση να αποσυρθεί από τις άμεσες συνομιλίες της με το Ισραήλ.

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Ο Καρίμ Σαφιεντίν, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ταχρίρ για την Πολιτική της Μέσης Ανατολής με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει κίνδυνος το Ισραήλ να υιοθετήσει μια ακόμη πιο σκληρή στάση στις συνομιλίες της Ουάσιγκτον, δεδομένης της οργής των αξιωματούχων του για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Αν και η συμφωνία αυτή είχε φέρει σχετική ηρεμία στον Λίβανο, δεν υπήρχε «καμία δομική αλλαγή» στις θέσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ που να υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί πρόοδος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ο Σαφιεντίν.

Ο Αούν πρότεινε για πρώτη φορά άμεσες συνομιλίες τον Μάρτιο, αλλά αυτές ξεκίνησαν μόνο στα μέσα Απριλίου, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός προκειμένου να καταστεί δυνατή μια διπλωματική διαδικασία που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, θα οδηγούσε τελικά σε ειρηνευτική συμφωνία.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού σταμάτησαν τότε σε μεγάλο βαθμό, αλλά οι σφοδρές μάχες συνεχίστηκαν στο νότιο Λίβανο, καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προωθήθηκαν βαθύτερα σε χωριά του Λιβάνου.

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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν εκ νέου μια νέα πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός στις αρχές Ιουνίου, στο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία όμως εξαρτιόταν από την παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ και απορρίφθηκε από την οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ αναμένει ότι το Ιράν θα απαιτήσει την αποχώρηση του Ισραήλ, καθώς συνεχίζει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για μια τελική συμφωνία, και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου θα πρέπει να ποντάρει σε αυτή την κατεύθυνση αντί για τις άμεσες διαπραγματεύσεις.