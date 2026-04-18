Νέες πιέσεις στον Στάρμερ να παραιτηθεί -Τι συμβαίνει στη Βρετανία - iefimerida.gr

O Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπoς με ένα από τα πιο δύσκολα τεστ της πρωθυπουργικής του θητείας της με το σκάνδαλο για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ να επιστρέφει με νέα ένταση στο προσκήνιο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν ενστάσεις για τον διορισμό του Μάντελσον, πληροφορίες που ο Στάρμερ δηλώνει πως δεν έφτασαν ποτέ πλήρως στο γραφείο του. Ο πρωθυπουργός εκφράζει οργή και δεσμεύεται να δώσει εξηγήσεις στο κοινοβούλιο για την αποτυχία του ελέγχου.

Η διαδικασία ελέγχου του Μάντελσον χαρακτηρίζεται αδιαφανής και δυσλειτουργική από κυβερνητικές πηγές, με αξιωματούχους να έχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Ένας ανώτατος αξιωματούχος του Φόριν Όφις παραιτήθηκε, ενώ η κατάσταση περιγράφεται ως «διοικητικός παραλογισμός» από αξιωματούχους.

Ο διορισμός του Μάντελσον εξελίσσεται σε βαρύ πολιτικό κόστος για τον Στάρμερ, επιδεινωμένος από τις παλαιότερες σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ευθέως, ενώ δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντική πτώση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης.

Η πολιτική πίεση αναμένεται να ενταθεί ενόψει των τοπικών εκλογών, με τους Εργατικούς να προβλέπεται να υποστούν απώλειες και εσωτερικές συζητήσεις να εντείνονται. Ο Στάρμερ θα παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο για να δώσει εξηγήσεις και να προσπαθήσει να περιορίσει τη ζημιά.

Σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις, όπου το υπουργικό συμβούλιο είχε σπεύσει να στηρίξει δημόσια τον Στάρμερ μέσω αναρτήσεων και δηλώσεων, αυτή τη φορά επικρατεί σιωπή και αναμονή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αποκαλύψεις για τον έλεγχο ασφαλείας του Μάντελσον

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το γεγονός ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν εκφράσει ενστάσεις για τον διορισμό του Μάντελσον, οι οποίες ωστόσο δεν φαίνεται να έφτασαν ποτέ ολοκληρωμένα στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο Στάρμερ υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί για την αποτυχία του ελέγχου ασφαλείας, γεγονός που, όπως είπε, τον εξόργισε. Ο ίδιος δηλώνει πως θα παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο για να δώσει πλήρη εξηγήσεις.

Ένα διοικητικό «χάος» στο παρασκήνιο

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, που επικαλούνται βρετανικά ΜΜΕ, η διαδικασία ελέγχου του Μάντελσον περιγράφεται ως εξαιρετικά αδιαφανής και δυσλειτουργική, με εμπλεκόμενους αξιωματούχους να έχουν διαφορετική εικόνα για το τι είχε γνωστοποιηθεί και σε ποιον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος του Φόριν Όφις, Όλι Ρόμπινς παραιτήθηκε εν μέσω της κρίσης, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι μιλούν για μία υπόθεση που έχει χαρακτηριστικά «διοικητικού παραλογισμού».

Ο πολιτικός αντίκτυπος για τον Στάρμερ

Ο διορισμός του Μάντελσον, ο οποίος είχε επιλεγεί ως πρεσβευτής στις ΗΠΑ λόγω της ικανότητάς του να διαχειρίζεται τις σχέσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, έχει πλέον μετατραπεί σε πολιτικό βάρος για τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω λόγω των παλαιότερων σχέσεων του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, στοιχείο που έχει τροφοδοτήσει τη δημόσια δυσπιστία.

Πίεση από την αντιπολίτευση και δημοσκοπήσεις

Η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική στον Στάρμερ, με την επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπέιντενοχ, να κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι δεν λέει την αλήθεια, ενώ ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Έντ Ντέιβιντ ζητά πολιτικές συνέπειες για τον ένοικο της Ντάουνινγκ Στριτ, εάν αποδειχθεί ότι παραπλάνησε το κοινοβούλιο.

Παράλληλα, δημοσκοπήσεις δείχνουν σημαντική πτώση της εμπιστοσύνης της βρετανικής κοινής γνώμης προς τον Στάρμερ, με μόλις ένα μικρό ποσοστό πολιτών να θεωρεί ότι έχει χειριστεί την υπόθεση με διαφάνεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρίσιμες εβδομάδες μπροστά

Η πολιτική πίεση αναμένεται να ενταθεί ενόψει των τοπικών εκλογών της 7ης Μαΐου, όπου οι Εργατικοί του Στάρμερ αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το ενδεχόμενο να υποστούν σημαντικές απώλειες.

Παρότι προς το παρόν δεν υπάρχει οργανωμένη πρόκληση ηγεσίας από πρόσωπα όπως η Άντζελα Ρέινερ ή ο Γουές Στρίτινγκ, στο εσωτερικό των Εργατικών εντείνονται οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα.

Το επόμενο βήμα

Ο Στάρμερ αναμένεται να παρουσιαστεί στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Δευτέρα, σε μια κρίσιμη προσπάθεια να αποσαφηνίσει τις συνθήκες του διορισμού του Μάντελσον και να περιορίσει τη ζημιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ερώτημα που παραμένει ανοικτό στο Γουεστμίνστερ είναι αν η κυβέρνηση των Εργατικών μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο ή αν η υπόθεση Μάντελσον θα εξελιχθεί σε καθοριστική πολιτική καμπή για την πρωθυπουργία του Στάρμερ.