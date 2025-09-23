 Η ιστορία που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία· Η μητέρα που σκότωσε τα δυο παιδιά και έβαλε τις σορούς σε βαλίτσες - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία· Η μητέρα που σκότωσε τα δυο παιδιά και έβαλε τις σορούς σε βαλίτσες

Νέα Ζηλανδία
Η 45χρονη Χακιούνγκ Λι με σκυμμένο το κεφάλι στο δικαστήριο © Lawrence Smith/Stuff Pool Photo via AP, File
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Μία 45χρονη στη Νέα Ζηλανδία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της και την εγκατάλειψη των σορών τους σε βαλίτσες.

Η 45χρονη Χακιούνγκ Λι σκότωσε τον 6χρονο Μίνου Τζο και την 8χρονη Γιούνα Τζο τον Ιούνιο του 2018, επτά μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο. Οι σοροί των παιδιών βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσες σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη στο Όκλαντ τον Αύγουστο του 2022.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα Ζηλανδία: Πώς ανακαλύφθηκαν οι σοροί των παιδιών

Η Λι είχε ταξιδέψει στη Νότια Κορέα, όπου είχε γεννηθεί, λίγο μετά τη δολοφονία των παιδιών της όπως εικάζεται, και είχε αλλάξει το όνομά της. Ωστόσο εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 2022 για να δικαστεί.

Οι σοροί των παιδιών ανακαλύφθηκαν όταν, έπειτα από οικονομικές δυσκολίες, σταμάτησε να πληρώνει τα ενοίκια για την αποθήκη στο Όκλαντ, και το περιεχόμενο δημοπρατήθηκε στο διαδίκτυο.

Η υπεράσπισή της ισχυρίστηκε ότι ήταν παράφρων τη στιγμή του εγκλήματος, οι ένορκοι ωστόσο απέρριψαν τον ισχυρισμό και κατέληξαν σε ετυμηγορία ενοχής μέσα σε λίγη ώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λι θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ανακοινωθεί η ποινή της στις 26 Νοεμβρίου. Η δολοφονία στη Νέα Ζηλανδία επισύρει υποχρεωτικά ποινή ισόβιας κάθειρξης, και οι δικαστές υποχρεούνται να ορίσουν ελάχιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών, προτού ο δράστης μπορέσει να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους.

Πηγή: CNN

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νέα Ζηλανδία παιδοκτόνος δολοφονία βαλίτσες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ