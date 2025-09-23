Η ιστορία που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία· Η μητέρα που σκότωσε τα δυο παιδιά και έβαλε τις σορούς σε βαλίτσες - iefimerida.gr

Μία 45χρονη στη Νέα Ζηλανδία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της και την εγκατάλειψη των σορών τους σε βαλίτσες.

Η 45χρονη Χακιούνγκ Λι σκότωσε τον 6χρονο Μίνου Τζο και την 8χρονη Γιούνα Τζο τον Ιούνιο του 2018, επτά μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο. Οι σοροί των παιδιών βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσες σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη στο Όκλαντ τον Αύγουστο του 2022.

Νέα Ζηλανδία: Πώς ανακαλύφθηκαν οι σοροί των παιδιών

Η Λι είχε ταξιδέψει στη Νότια Κορέα, όπου είχε γεννηθεί, λίγο μετά τη δολοφονία των παιδιών της όπως εικάζεται, και είχε αλλάξει το όνομά της. Ωστόσο εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 2022 για να δικαστεί.

Οι σοροί των παιδιών ανακαλύφθηκαν όταν, έπειτα από οικονομικές δυσκολίες, σταμάτησε να πληρώνει τα ενοίκια για την αποθήκη στο Όκλαντ, και το περιεχόμενο δημοπρατήθηκε στο διαδίκτυο.

Η υπεράσπισή της ισχυρίστηκε ότι ήταν παράφρων τη στιγμή του εγκλήματος, οι ένορκοι ωστόσο απέρριψαν τον ισχυρισμό και κατέληξαν σε ετυμηγορία ενοχής μέσα σε λίγη ώρα.

Η Λι θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ανακοινωθεί η ποινή της στις 26 Νοεμβρίου. Η δολοφονία στη Νέα Ζηλανδία επισύρει υποχρεωτικά ποινή ισόβιας κάθειρξης, και οι δικαστές υποχρεούνται να ορίσουν ελάχιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών, προτού ο δράστης μπορέσει να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους.

Πηγή: CNN