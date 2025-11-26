Νέα Ζηλανδία: Ισόβια στη μάνα που σκότωσε τα παιδιά της, τα έβαλε σε βαλίτσες και τα κλείδωσε σε αποθήκη - iefimerida.gr

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας στη μητέρα που δολοφόνησε τα παιδιά της και τα κλείδωσε σε ντουλάπια με βαλίτσες.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό με την Νεοζηλανδή, γεννημένη στη Νότια Κορέα να σκοτώνει τα δύο μικρά παιδιά της, και να τα τοποθετεί μέσα σε βαλίτσες, πετώντας τα σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη για περισσότερα από τρία χρόνια.

Η σύγχρονη «Μήδεια», καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη την Τετάρτη για τη δολοφονία των δύο μικρών παιδιών της. Ο Χακγιούνγκ Λι καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο, αφού ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, το 2018, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα των παιδιών από καρκίνο.

Η Λι δήλωσε αθώα λόγω παραφροσύνης και εκπροσώπησε τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της δίκης, υποστηριζόμενη από δύο δικηγόρους.

Οι δικηγόροι της Λι υποστήριξαν την Τετάρτη ότι η ποινή ισόβιας κάθειρξης θα ήταν άδικη δεδομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας της, αλλά οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία ότι η Λι είχε αυτοκτονικές τάσεις τη στιγμή των δολοφονιών, ανέφερε η εφημερίδα New Zealand Herald.

Η Λι φέρεται να προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει τα παιδιά της δίνοντάς τους μια δόση του αντικαταθλιπτικού νορτριπτυλίνης ανακατεμένου σε χυμό, αλλά πήρε μικρότερη δόση και ξύπνησε και διαπίστωσε ότι τα παιδιά της ήταν νεκρά, δήλωσαν οι δικηγόροι της.

Ο δικαστής Τζέφρι Βένινγκ απέρριψε τις εκκλήσεις για μικρότερη ποινή, αν και ενέκρινε την υποχρεωτική θεραπεία σε ασφαλές ψυχιατρικό ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι η Λι θα επιστρέψει στη φυλακή μόλις κριθεί ψυχικά υγιής, ανέφερε η έκθεση. «Ήξερες ότι οι πράξεις σου ήταν ηθικά λανθασμένες... ίσως δεν μπορούσες να ανεχτείς να έχεις τα παιδιά σου γύρω σου ως μια συνεχή υπενθύμιση της προηγούμενης ευτυχισμένης ζωής σου», είπε ο Βένινγκ.

Η Λι πρέπει να εκτίσει ελάχιστη περίοδο 17 ετών χωρίς αναστολή αποφυλάκισης. Η ισόβια κάθειρξη είναι η αυστηρότερη ποινή που υπάρχει στη Νέα Ζηλανδία, η οποία κατάργησε τη θανατική ποινή το 1989.

Το δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της δίκης, άκουσε ότι Η Λι έδωσε στα παιδιά υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων το 2018, προτού τυλίξει τα σώματά τους σε πλαστικές σακούλες και τα βάλει στις βαλίτσες.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που έψαχνε τα περιεχόμενα ενός ντουλαπιού αποθήκευσης που είχαν αγοράσει σε διαδικτυακή δημοπρασία.

Η Αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για φόνο και η Λι, η οποία είχε μετακομίσει στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε για να δικαστεί τον Νοέμβριο του 2022.