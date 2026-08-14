Νέα Υόρκη: TikToker αποκαλύπτει την «δυστοπική» λεπτομέρεια πολλών διαμερισμάτων -Δεν έχουν παράθυρα, τι λύση βρίσκουν οι ενοικιαστές - iefimerida.gr

Μια κάτοικος της Νέας Υόρκης βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να φωτίσει το υπνοδωμάτιό της που δεν έχει παράθυρο, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Η Sophia, που ζει στο Μπρούκλιν, αγόρασε και τοποθέτησε στον τοίχο ένα «ψεύτικο παράθυρο» αξίας 114 δολαρίων, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση του φυσικού φωτός. Σε βίντεο που παρακολούθησαν περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι, εξήγησε ότι απέναντι από το παλιό παράθυρο χτίστηκε ένα κτίριο και πλέον υπάρχει μόνο μια ξύλινη επιφάνεια. Έτσι, τοποθέτησε ένα πάνελ με φως, το οποίο, όπως λέει, «της έσωσε τη ζωή».



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Αντιδράσεις στα σόσιαλ για τα διαμερίσματα της Νέας Υόρκης που δεν έχουν παράθυρα

Η ίδια θεωρεί ότι το αποτέλεσμα μοιάζει πολύ με πραγματικό παράθυρο, όμως αρκετοί σχολιαστές εκτός Νέας Υόρκης παρομοίασαν τον χώρο με φυλακή και χαρακτήρισαν την κατάσταση «δυστοπική».



«Δεν θα έμενα ποτέ στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι εφιάλτης», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν φυσικό φως στον χώρο τους.



Παρά τις αντιδράσεις, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης δεν αντιμετωπίζουν γενικά την πόλη ως φυλακή. Για πολλούς είναι προνόμιο να ζουν σε αυτή δίπλα σε αξιοθέατα, ουρανοξύστες και διάσημους στους δρόμους. Την ίδια στιγμή, παρά τα υψηλά ενοίκια και τη χαμηλή ποιότητα ζωής που καταγράφουν ορισμένες αξιολογήσεις, η Νέα Υόρκη παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις της ανατολικής ακτής. Μάλιστα, η Νέα Υόρκη αναδείχθηκε πρόσφατα ως η «πιο ρομαντική» πόλη στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας πόλεις όπως το Νάσβιλ και το Όστιν.

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Για ανθρώπους όπως η Sophia, η λύση είναι να αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις του διαμερίσματός τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αντί να μετακομίσουν. Η καλλιτέχνις Reina Vargas από το Μπρούκλιν παρουσίασε επίσης διαδικτυακά το δικό της ψεύτικο παράθυρο, λέγοντας ότι τη βοήθησε να διατηρήσει την ψυχική της ισορροπία κατά τις εξάωρες συνεδρίες ζωγραφικής.

Μια ακόμη κάτοικος, η Shreya, που μετακόμισε από την Αυστραλία στη Νέα Υόρκη, παρουσίασε επίσης το φωτιζόμενο πάνελ της, γράφοντας: «Γιατί να έχεις πραγματικό παράθυρο όταν μπορείς να έχεις ψεύτικο;». Η Sophia πάντως υποστηρίζει ότι το εύρημά της ένα εργαλείο που τη βοηθά να «επιβιώνει» σε ένα υπνοδωμάτιο χωρίς παράθυρο, και σημειώνει ότι τα 114 δολάρια ήταν μικρό τίμημα ώστε να έχει ένα φθηνότερο ενοίκιο.

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Πηγή: New York Post