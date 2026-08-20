Νέα Υόρκη: Χωρίς άδεια ο καπετάνιος του τουριστικού σκάφους που ανατράπηκε στο νησί της Ελευθερίας -Νεκρή μητέρα με το βρέφος της - iefimerida.gr



Χωρίς άδεια λειτουργούσε ο χειριστής του τουριστικού πλοιαρίου που βυθίστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης παρασύροντας στον θάνατο μια γυναίκα και το βρέφος της.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο 46χρονος Μανουέλ Ερνάντες, με καταγωγή από το Ελ Σαλβαδόρ, συνελήφθη από τις μεταναστευτικές αρχές (ICE), καθώς η έρευνα της Ακτοφυλακής αποκάλυψε την παράνομη είσοδό του στη χώρα.

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«Μόλις λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του, θα διασφαλίσουμε ότι θα απελαθεί σύντομα από τη χώρα μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Μαρκγουέιν Μάλιν.

Η δικογραφία αποκαλύπτει ότι το πλοιάριο μετέφερε 14 άτομα, ξεπερνώντας το όριο των 10 επιβατών, και δεν υπήρχε διαθέσιμος εξοπλισμός με σωσίβια για παιδιά. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι ο συλληφθείς στερούνταν άδειας για την πραγματοποίηση τουριστικών περιηγήσεων στο λιμάνι της πόλης.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας, κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού αναστροφής.

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Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες βρέθηκαν στο νερό. Από τους επιβαίνοντες, δώδεκα άτομα κατάφεραν να διασωθούν, όμως μια 27χρονη μητέρα και το πέντε μηνών βρέφος της έχασαν τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ