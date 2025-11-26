Νέα Υόρκη: Αποκαλύφθηκε η μπάλα που θα πέσει στην Times Square στην αλλαγή του χρόνου - Η μεγαλύτερη που φτιάχτηκε ποτέ - iefimerida.gr

Αποκαλύφθηκε η μπάλα που θα πέσει στην Times Square στη Νέα Υόρκη στην αλλαγή του χρόνου.

Φέτος στην Times Square θα παρουσιαστεί μια ολοκαίνουργια Πρωτοχρονιάτικη μπάλα, η μεγαλύτερη που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τη New York Post, διαθέτει σχεδόν διπλάσιους κρυστάλλους από την προηγούμενη εκδοχή.

Η λεγόμενη «Μπάλα του Αστερισμού» είναι επενδεδυμένη με 5.280 κρυστάλλους Waterford και χαρακτηρίζεται από τους διοργανωτές της τελετής ως η πιο εντυπωσιακή που έχει γίνει ποτέ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με διάμετρο 12,5 πόδια και βάρος που ξεπερνά τις 12.000 λίβρες, θα είναι η ένατη επίσημη μπάλα που κατεβαίνει από το One Times Square από το 1907, όταν ξεκίνησε η παράδοση.

Ο Μάικλ Φίλιπς, επικεφαλής της Jamestown που διαχειρίζεται το κτίριο, τόνισε ότι για φέτος έχει εγκατασταθεί το πιο προηγμένο σύστημα φωτισμού και ήχου που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στη γιορτή. Όπως είπε, η κατασκευή, όπως και το κτίριο που τη φιλοξενεί, είναι προϊόν σχεδιασμού και τεχνογνωσίας Νεοϋορκέζων, με υλικά προερχόμενα από όλο τον κόσμο.

Για πρώτη φορά, η μπάλα θα φέρει στρογγυλούς —και όχι τριγωνικούς— κρυστάλλους, σε τρία μεγέθη και με διαφορετικά μοτίβα. Τα σχέδια, σύμφωνα με την Waterford, είναι εμπνευσμένα από το θέμα «Άπειρη Χαρά, Άπειρο Φως, Άπειρες Αρχές», μια συμβολική αναφορά στην ανανέωση και τη δυνατότητα της νέας χρονιάς. Η εταιρεία σημειώνει ότι κάθε καμπύλη και κάθε χάραξη εκφράζει την ισορροπία ανάμεσα στον στοχασμό και τη νέα αρχή.

Η προηγούμενη μπάλα χρησιμοποιήθηκε από το 2008 έως και το 2025, πριν αποσυρθεί στις αρχές του έτους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο μοντέλο παρουσιάζεται παράλληλα με τον ριζικό ανασχεδιασμό του One Times Square, ένα έργο αξίας 550 εκατομμυρίων δολαρίων που προσθέτει στο κτίριο παρεκκλήσι γάμων, ζαχαροπλαστείο, διαδραστικό μουσείο, παρατηρητήριο και μια «Premium Ball Experience», μέσω της οποίας οι επισκέπτες μπορούν να αγγίξουν την Πρωτοχρονιάτικη μπάλα οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου.

Με περίπου 45 δολάρια, το κοινό μπορεί να κάνει ξενάγηση και να ανέβει στο παρατηρητήριο του 19ου ορόφου. Επιπλέον, προσφέρεται προς αγορά κρύσταλλος από την παλιά μπάλα του 2025, η οποία θα αντικατασταθεί από τη νέα του 2026 — με την τιμή του κάθε κομματιού να αγγίζει τα 300 δολάρια, σύμφωνα με τους New York Times.

Μόλις τοποθετηθούν οι νέοι κρύσταλλοι, ο εσωτερικός φωτισμός τους θα πάλλεται σε κώδικα Μορς, μεταφέροντας ένα εξατομικευμένο μήνυμα Πρωτοχρονιάτικης απόφασης — μια αναφορά στην ιστορία του κτιρίου ως έδρα των New York Times, όπου λαμβάνονταν κάποτε μηνύματα Μορς από ολόκληρο τον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τομ Χάρις, πρόεδρος της Times Square Alliance, υπογράμμισε ότι η τελετή της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στη Times Square συμβολίζει την ενότητα, την ελπίδα και το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου. Για περισσότερα από 100 χρόνια, είπε, η μπάλα έχει συγκεντρώσει ανθρώπους από όλο τον πλανήτη για να γιορτάσουν τη μετάβαση στο νέο έτος με αισιοδοξία.