Νέα στήριξη Μακρόν στον Λίβανο -«Δεν θα μας εκφοβίσει η Χεζμπολάχ» είπε ο Λιβανέζος πρωθυπουργός - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ στο Παρίσι, ενώ η κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παραμένει τεταμένη.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Γάλλος πρόεδρος επιβεβαίωσε τη στήριξη της Γαλλίας στην εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, λέγοντας ότι η σταθεροποίηση της περιοχής απαιτεί «την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τον λαό του Λιβάνου με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας και την ανοικοδόμηση του νότιου Λιβάνου, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή του πληθυσμού του».

Ο Μακρόν είπε ότι η Χεζμπολάχ έκανε ένα «στρατηγικό λάθος» μπαίνοντας στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ πρέπει να αποκηρύξει τις εδαφικές του φιλοδοξίες και να κατανοήσει ότι «η ασφάλειά του εξαρτάται από ένα ισχυρό κράτος του Λιβάνου».

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Θα επιδιώξουμε την αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν επιδιώκει σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, αλλά θα επιδιώξει τον στόχο της αποστρατιωτικοποίησης της οργάνωσης. «Δεν μπορεί να υπάρξει κράτος αν δεν έχει το μονοπώλιο των όπλων», δήλωσε ο Σαλάμ στο Παρίσι.

«Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ», συνέχισε. «Αντιθέτως, θέλουμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση, αλλά είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε από τη Χεζμπολάχ και από όσους υποδαυλίζουν τις φλόγες της εμφύλιας διαμάχης».

Ο Σαλάμ πρόσθεσε ότι ο Λίβανος θα συνεχίσει να ακολουθεί τη διπλωματική οδό μέσω άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ.