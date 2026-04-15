Νέα πυρά Τραμπ στον Πάπα Λέοντα: «Κάποιος να του πει ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους διαδηλωτές» - iefimerida.gr

Συνέχεια στην κόντρα που έχει ανοίξει με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τις σφοδρές αντίδρασεις με αφορμή τη δημοσίευση εικόνας στην οποία παρουσιάζεται ως Ιησούς, ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση επιτίθεται εκ νέου στον ποντίφικα.

«Μπορεί κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες, και ότι το να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα είναι απολύτως απαράδεκτο», σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς»

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τη Συμμαχία για απουσία στο μέτωπο με το Ιράν.

Συγκεκριμένα έγραψε πως «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί για εμάς στο μέλλον!»