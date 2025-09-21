Νέα πρόκληση από Ρωσία: Γερμανικά Eurofighters σηκώθηκαν για κατασκοπευτικό της Μόσχας πάνω από τη Βαλτική - iefimerida.gr

Νέα ένταση προκλήθηκε στους ευρωπαϊκούς αιθέρες, αυτή τη φορά στον ουδέτερο εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, όπου εντοπίστηκε ρωσικό αεροσκάφος.

Το πρωί της Κυριακής δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος IL-20m που είχε εισέλθει στον ουδέτερο εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, πριν παραδώσoυν τη συνοδεία του στη Σουηδία.

«Για άλλη μια φορά, η δύναμη ταχείας αντίδρασης, που αποτελείται από δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ερευνήσει ένα μη αναγνωρισμένο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή ραδιοεπικοινωνία στον διεθνή εναέριο χώρο», σημείωσε η γερμανική πολεμική αεροπορία σε δήλωσή της.

«Πρόκειται για ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τα καθήκοντα συνοδείας του αεροσκάφους στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στο Rostock-Laage».

Η γερμανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Il-20M είχε απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες του και αγνόησε τα αιτήματα για επικοινωνία. Τα Eurofighters απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Rostock-Laage για να αποκρούσουν το αεροσκάφος καθώς πετούσε σε διεθνή εναέριο χώρο, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι εντάσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας έχουν αυξηθεί δραματικά μετά από μια σειρά από αυτό που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χαρακτηρίζουν σκόπιμες, προκλητικές ενέργειες του Κρεμλίνου. Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο στον Κόλπο της Φινλανδίας. Η Μόσχα το αρνείται.

Την Τρίτη, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει με βασικό θέμα τις ρωσικές παραβιάσεις των τελευταίων ημερών, τις οποίες αρνείται η Μόσχα.