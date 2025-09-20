Νέα Ορλεάνη: Χειροπέδες σε 34χρονη που άφησε αλιγάτορες να σκοτώσουν το γιο της και έδινε κοκαΐνη στο μωρό της - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί στη Νέα Ορλεάνη η υπόθεση μιας μητέρας, που κατηγορείται ότι άφησε αλιγάτορες να σκοτώσουν τον γιο της και φέρεται να έδινε κοκαΐνη στο νεογέννητο μωρό της.

Η αστυνομία συνέλαβε την 34χρονη Χίλντα Βάσκεζ μετά τον εντοπισμό τον περασμένο μήνα σε λίμνη σε προάστιο με υγροβιότοπους της Νέας Ορλεάνης του πτώματος του 12χρονου αυτιστικού γιου της, Μπράιαν. Το παιδί είχε πηδήξει από το παράθυρο του δωματίου του στις 14 Αυγούστου φορώντας πάνα για ενήλικες κι εξαφανίστηκε, όπως δήλωσε στις Αρχές η Βάσκεζ.

Μετά από έρευνες δύο εβδομάδων ένας εθελοντής εντόπισε στις 26 Αυγούστου το πτώμα του Μπράιαν σε κανάλι σε απόσταση λίγων οικοδομικών τετραγώνων από το σπίτι του. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της Νέας Ορλεάνης η αιτία θανάτου του παιδιού ήταν αμβλύ τραύμα και πνιγμός από επίθεση αλιγάτορα.

Ο Μπράιαν Βάσκεζ / Φωτογραφία: GoFundMe

Ο εθελοντής Τζον Γκουσάντερς είπε ότι δύο αλιγάτορες είχαν σύρει το πτώμα του αγοριού κάτω από το νερό και κάποια στιγμή το ανέσυραν στην επιφάνεια. Ο ίδιος είπε ότι χρησιμοποίησε επί περίπου μία ώρα ένα drone για να αποσπάσει την προσοχή των σαρκοφάγων ερπετών προκειμένου να αφήσουν το πτώμα του Μπράιαν. Ο Γκουσάντερς υποπτεύεται ότι γείτονες τάιζαν τους αλιγάτορες με υπολείμματα τροφής.

Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης συνέλαβε τη Βάσκεζ στις 7 Σεπτεμβρίου και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και κακομεταχείριση εις βάρος ανηλίκου. Η μητέρα εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και ένας δικαστής διέταξε την κράτησή της χωρίς τη δυνατότητα καταβολής εγγύησης, όπως είχαν ζητήσει οι συνήγοροί της.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το μικρότερο από τα παιδιά της Βάσκεζ βρέθηκε θετικό σε κοκαΐνη ένα μήνα πριν εξαφανιστεί ο Μπράιαν κι ότι είχε εντοπιστεί κοκαΐνη και στον οργανισμό της.

Η Βάσκεζ είχε κατηγορηθεί και το 2014 για κακομεταχείριση εις βάρος ανηλίκου, αφού οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο Μπράιαν, που ήταν βρέφος τότε, είχε υποστεί κατάγματα στο κρανίο και στα πόδια του.

Οι εισαγγελείς έκριναν ότι η Βάσκεζ είναι επικίνδυνη για τα τρία παιδιά της, που παραμένουν εν ζωή και διατάχθηκε να μην τα πλησιάζει εφεξής.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής και Αλιείας στη Λουιζιάνα ανακοίνωσε ότι θανάτωσε τους αλιγάτορες που σκότωσαν τον Μπράιαν. Διαδικτυακός έρανος στον ιστότοπο GoFundMe για τα έξοδα της κηδείας του άτυχου αγοριού και την οικονομική στήριξη των αδελφών του έχει συγκεντρώσει πάνω από 15.000 δολάρια μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.