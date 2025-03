Τι είναι το Miami English: Η νέα «γλώσσα» που αναπτύσσεται στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Μια νέα διάλεκτος έχει αναδυθεί σε συγκεκριμένες περιοχές του Μαϊάμι, λόγω της πολιτισμικής ανάμειξης μεταξύ των ισπανόφωνων και των αγγλόφωνων κατοίκων.

Η ξεχωριστή αυτή διάλεκτος είναι μια διάλεκτος της αγγλικής γλώσσας με ισπανική επιρροή, η οποία γεννήθηκε από τις δεκαετίες της μετανάστευσης στη Νότια Φλόριντα από ισπανόφωνες χώρες.

Μαϊάμι: Μια δίγλωσση πόλη που δημιουργεί νέα γλωσσικά μοτίβα



Το Μαϊάμι, που θεωρείται μία από τις πιο δίγλωσσες πόλεις των ΗΠΑ, αποτελείται κατά πλειοψηφία από ισπανόφωνο και λατινοαμερικάνικο πληθυσμό.

Με την πάροδο των χρόνων, τα ισπανικά έχουν αλληλεπιδράσει έντονα με τα αγγλικά, δημιουργώντας μια νέα διάλεκτο που περιλαμβάνει μοναδικές εκφράσεις και φράσεις.

Σύμφωνα με γλωσσολόγους του Florida International University (FIU) στο Μαϊάμι, αυτή η γλωσσική εξέλιξη είναι τέλειο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ανθρώπινες γλώσσες μεταβάλλονται ανάλογα με τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες.

«Όλες οι λέξεις, οι διάλεκτοι και οι γλώσσες έχουν μια ιστορία», δήλωσε στο IFLScience ο καθηγητής Phillip M. Carter, διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπιστικών Επιστημών σε Αστικό Περιβάλλον στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

«Στο Μαϊάμι, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μιλήσεις αγγλικά. Η ποικιλία που μελετάμε τα τελευταία 10 χρόνια είναι η κύρια γλωσσική μορφή των ανθρώπων που γεννήθηκαν στη Νότια Φλόριντα, σε κοινότητες όπου κυριαρχεί ο λατινογενής πληθυσμός», προσθέτει ο Carter.

«Αυτή η ποικιλία χαρακτηρίζεται από μερικές μοναδικές, αλλά σχετικά ήπιες διαφορές στην προφορά, μικρές γραμματικές διαφορές και λεξιλογικές αποκλίσεις, οι οποίες επηρεάζονται από τη μακρόχρονη παρουσία των ισπανικών στη Νότια Φλόριντα».

Τι είναι τα calques και πώς διαμορφώνουν αυτή τη νέα διάλεκτο

Η νέα αυτή διάλεκτος ενσωματώνει εκφράσεις των ισπανικών, μεταφράζοντάς τες κυριολεκτικά στα αγγλικά, αλλά διατηρώντας τη δομή της ισπανικής γλώσσας. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως calque (μεταφραστικό δάνειο).

Για παράδειγμα: «Bajar del carro» στα ισπανικά σημαίνει «βγες από το αυτοκίνητο», αλλά στη νέα διάλεκτο αποδίδεται ως «Get down from the car» αντί για το σωστό αγγλικό «Get out of the car».

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η νέα διάλεκτος δεν περιορίζεται μόνο σε δίγλωσσους ομιλητές. Αντίθετα, οι γλωσσολόγοι παρατήρησαν ότι ορισμένες εκφράσεις έχουν υιοθετηθεί ακόμα και από φυσικούς ομιλητές των αγγλικών.

«Αυτά είναι παραδείγματα κυριολεκτικών λεξιλογικών calques – δηλαδή άμεσων μεταφράσεων», αναφέρει ο Carter.

«Το εντυπωσιακό είναι ότι βρήκαμε πως αυτές οι φράσεις δεν χρησιμοποιούνται μόνο από μετανάστες – ανθρώπους που βασίζονται στην πρώτη τους γλώσσα (ισπανικά) για να μάθουν αγγλικά – αλλά και από τα παιδιά τους, τα οποία μαθαίνουν αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα».

Έρευνα για τη νέα διάλεκτο του Μαϊάμι

Το 2022, ο Carter και η γλωσσολόγος Kristen D'Allessandro Merii διεξήγαγαν μελέτη για να τεκμηριώσουν την επίδραση των ισπανικών calques στην αγγλική γλώσσα που ομιλείται στη Νότια Φλόριντα.

Για τη μελέτη, ζητήθηκε επίσης από μια ομάδα ατόμων εκτός Μαϊάμι να πραγματοποιήσει μια παρόμοια γλωσσική ανάλυση, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα.

Η μελέτη για τη νέα διάλεκτο του Μαϊάμι περιλάμβανε 33 συμμετέχοντες από την περιοχή, συμπεριλαμβάνοντας μια ποικιλόμορφη ομάδα από:

Κουβανοαμερικανούς πρώτης γενιάς, Κουβανοαμερικανούς δεύτερης γενιάς,

και Ισπανόφωνους μη κουβανικής καταγωγής.

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν πάνω από 50 προτάσεις που είναι χαρακτηριστικές της νέας διαλέκτου του Μαϊάμι. Κάθε φράση έπρεπε να χαρακτηριστεί ως: «Τέλεια», «Εντάξει», «Άβολη», «Φρικτή».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κάτοικοι του Μαϊάμι βρήκαν τη διάλεκτο φυσική και οικεία, αλλά οι άνθρωποι που ζούσαν εκτός της περιοχής τη βρήκαν περίεργη ή μη γραμματικά σωστή.

Αυτή η διαφοροποίηση αναδεικνύει πώς οι διάλεκτοι διαμορφώνονται σταδιακά μέσω μικρών γλωσσικών διαφορών – έως ότου όσοι δεν τις μιλούν να τις αντιλαμβάνονται ως μη φυσιολογικές.

Η σημασία της αποδοχής του Miami English

Ο καθηγητής Phillip M. Carter τόνισε τη σημασία της άρσης των στερεοτύπων απέναντι στο Miami English και σε οποιαδήποτε διάλεκτο προέρχεται από περιθωριοποιημένες κοινότητες.

«Θέλω το Miami English να χάσει το στίγμα του, γιατί το Miami English είναι η μητρική γλωσσική ποικιλία κάποιου. Είναι η γλώσσα που ένα άτομο έμαθε από τους γονείς του, που χρησιμοποίησε στο σχολείο, που ακούει στην κοινότητά του. Είναι η γλώσσα μέσα από την οποία ανέπτυξε την ταυτότητά του, δημιούργησε φιλίες, ερωτεύτηκε. Γιατί να στιγματίζεται αυτό;», αναρωτιέται ο Carter.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι διάλεκτοι δεν είναι απλώς λανθασμένες εκδοχές μιας «σωστής» γλώσσας, αλλά ζωντανές εκφράσεις ταυτότητας και πολιτισμού. Την ίδια στιγμή, η νέα αυτή διάλεκτος αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη του πώς οι γλώσσες προσαρμόζονται και εξελίσσονται μέσω της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης.