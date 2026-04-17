Νέα επίθεση του Τραμπ στις χώρες του NATO: Μακριά από το Ορμούζ, εκτός κι αν θέλετε να γεμίσετε πλοία με πετρέλαιο - iefimerida.gr

Με το Ιράν να έχει ανακοινώσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεσπάθωσε εναντίον των έτερων κρατών-μελών του NATO.

Το Ιράν ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για εμπορικά πλοία, αν και συνεχίζει να εκβιάζει σε περίπτωση συνέχισης του ναυτικού αποκλεισμού, και ανάμεσα στα πανηγυρικά του μηνύματα στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε και στα κράτη-μέλη της βορειοατλαντικής συμμαχίας.

«Τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ έχει ηρεμήσει, έλαβα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσε αν χρειαζόμαστε βοήθεια. ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Ήταν άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν, μία χάρτινη τίγρης!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μάλιστα, η ανάρτηση αυτή έγινε ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με θέμα τα Στενά του Ορμούζ.