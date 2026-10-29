Νέα επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν -Στο επίκεντρο η Σύνοδος για τον «Τουρκικό Αιώνα» - iefimerida.gr

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία, την δεύτερη μέσα σε 24 ώρες, είχαν ο Ντόνλαντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αυτή τη φορά με αφορμή την 13η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, που πραγματοποιείται στην Άγκυρα στις 29 και 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου που παρέθεσε η Τουρκία παρουσία ξένων ηγετών, με αφορμή την 103η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στη συνομιλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημερώθηκε για τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στη σύνοδο των Τουρκογενών Κρατών, ενώ ευχήθηκε στον Τούρκο ομόλογό του επιτυχία στις εργασίες της.

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Στο επίκεντρο η σύνοδος των τουρκογενών κρατών



Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο τους χαιρετισμούς των ηγετών που συμμετείχαν στο επίσημο δείπνο, αναφερόμενος παράλληλα στις εργασίες της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.

Όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι κατά τη σύνοδο αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του οργανισμού τουρκογενών κρατών.

Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωπολιτική σημασία του οργανισμού, ο οποίος, σύμφωνα με την εκτίμησή του, εκπροσωπεί έναν ευρύτερο πληθυσμό που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ανθρώπους.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο οργανισμός έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Τούρκο πρόεδρο επιτυχία στις εργασίες της συνόδου, χωρίς να ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.