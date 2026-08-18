 Νέα επένδυση-μαμούθ από Κινέζους στην Ευρώπη -Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας και σχεδόν 1 δισ. ευρώ - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επένδυση-μαμούθ από Κινέζους στην Ευρώπη -Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας και σχεδόν 1 δισ. ευρώ

Νέα επένδυση-μαμούθ από Κινέζους στην Ευρώπη -Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας και σχεδόν 1 δισ. ευρώ
Νέα επένδυση-μαμούθ από Κινέζους στην Ευρώπη -Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας και σχεδόν 1 δισ. ευρώ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια νέα επένδυση στον τομέα των μπαταριών έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, βάζοντας δυναμικά μια ολόκληρη περιοχή στον χάρτη της ηλεκτροκίνησης.

Την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή της από την Ασία σε κρίσιμα εξαρτήματα και πρώτες ύλες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους στη Γηραιά Ήπειρο, αυτή τη φορά όχι μέσω της εισαγωγής αυτοκινήτων αλλά με επενδύσεις στην ίδια την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

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