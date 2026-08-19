Νέα επένδυση-μαμούθ 1 δισ. ευρώ στην Τουρκία -Ποιο hi-tech αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στη γειτονιά μας - iefimerida.gr

Μετά την Togg, μία ακόμη τουρκική μάρκα αυτοκινήτων είναι έτοιμη να κάνει το ντεμπούτο της στη γειτονική χώρα, έχοντας μάλιστα ως επικεφαλής σχεδίασης έναν από τους κορυφαίους σχεδιαστές στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Έχοντας ως «μπροστάρη» την εγχώρια κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Togg, τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής οχημάτων, αποτελώντας συχνά επιλογή κολοσσών της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας για την κατασκευή εργοστασίων.

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