 Νέα επένδυση-μαμούθ 1 δισ. ευρώ στην Τουρκία -Ποιο hi-tech αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στη γειτονιά μας - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επένδυση-μαμούθ 1 δισ. ευρώ στην Τουρκία -Ποιο hi-tech αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στη γειτονιά μας

Εργοστάσιο Τουρκία
Μια νέα μάρκα αυτοκινήτων θα ξεκινήσει την παραγωγή στην Τουρκία
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μετά την Togg, μία ακόμη τουρκική μάρκα αυτοκινήτων είναι έτοιμη να κάνει το ντεμπούτο της στη γειτονική χώρα, έχοντας μάλιστα ως επικεφαλής σχεδίασης έναν από τους κορυφαίους σχεδιαστές στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Έχοντας ως «μπροστάρη» την εγχώρια κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Togg, τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής οχημάτων, αποτελώντας συχνά επιλογή κολοσσών της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας για την κατασκευή εργοστασίων.

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