Νέα απόπειρα μαζικής εισόδου στη Θέουτα -Η μαροκινή αστυνομία σταμάτησε εκατοντάδες μετανάστες [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Η μαροκινή αστυνομία απέτρεψε το Σάββατο μια νέα προσπάθεια εκατοντάδων μεταναστών να περάσουν μαζικά στη Θέουτα, δύο εβδομάδες μετά την πρωτοφανή απόπειρα κατά την οποία δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα.

Η νέα κινητοποίηση οργανώθηκε έπειτα από μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούσαν σε δεύτερη απόπειρα διέλευσης, σε μια νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης που ήταν γνωστή εδώ και ημέρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στα σύνορα

Μετανάστες συγκεντρώθηκαν στην πόλη Καστιγιέχος, κοντά στα σύνορα με τη Θέουτα, και από περίπου τις 6 το πρωί άρχισαν να κινούνται προς τα σύνορα.

Βίντεο έδειξαν εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν προς τον ισπανικό θύλακα.

Οι μαροκινές αρχές ανέπτυξαν μονάδες αντιμετώπισης ταραχών, ένοπλα οχήματα και ελικόπτερο για την επιτήρηση της περιοχής, μετέδωσε η ισπανική El Pais. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, οι αστυνομικοί καταδίωξαν τους μετανάστες και τους περικύκλωσαν περίπου τρία χιλιόμετρα από τη Θέουτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 300 άνθρωποι, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, συνελήφθησαν επειδή επιχείρησαν να φτάσουν στα σύνορα. Άλλοι 61 συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι «υποκινούσαν και προωθούσαν» την απόπειρα μέσω των social media.

Παράλληλα, η Ισπανία είχε θέσει τη Θέουτα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, αναπτύσσοντας στρατιωτικό προσωπικό και τεθωρακισμένα οχήματα στην ισπανική πλευρά.

Το μήνυμα που προκάλεσε συναγερμό

Η νέα απόπειρα συνδέθηκε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστήριζαν ότι τα σύνορα θα ήταν ανοιχτά στις 15 Αυγούστου, ημέρα εθνικής αργίας στην Ισπανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα σύνορα της Θέουτα θα είναι ανοιχτά στις 15 Αυγούστου, δημόσια αργία στην Ισπανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα από τα μηνύματα.

Οι ισπανικές αρχές είχαν ακυρώσει όλες τις άδειες των στρατιωτών που μετακινήθηκαν στη Θέουτα, φοβούμενες ένα νέο κύμα αφίξεων.

Η πρωτοφανής απόπειρα της 30ής Ιουλίου

Η νέα κρίση έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά τα γεγονότα της 30ής Ιουλίου, όταν τουλάχιστον 72.000 άνθρωποι φέρεται να επιχείρησαν να περάσουν μαζικά στη Θέουτα, σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη παράνομη μαζική είσοδος στην ΕΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί από πνιγμό ή επειδή ποδοπατήθηκαν μέσα στο πλήθος. Οι περισσότεροι από όσους κατάφεραν να φτάσουν στη Θέουτα επιστράφηκαν στο Μαρόκο, ενώ ορισμένοι παραμένουν στον ισπανικό θύλακα.

Οι προειδοποιήσεις που δεν εισακούστηκαν

Η Ισπανία έχει δεχθεί επικρίσεις επειδή φέρεται να αγνόησε προειδοποιήσεις για την πιθανότητα μαζικών αφίξεων. Συνδικαλιστικές οργανώσεις συνοριοφυλάκων είχαν προειδοποιήσει εβδομάδες νωρίτερα ότι οι διελεύσεις θα μπορούσαν να αυξηθούν δραματικά και είχαν ζητήσει ενισχύσεις και προσωρινό κέντρο υποδοχής, mεταδίδει η βρετανική Telegraph.

Σε επιστολή της 23ης Ιουλίου προς τον αρχηγό της αστυνομίας στη Θέουτα, η ένωση AUGC είχε κάνει λόγο για «συνεχείς αφίξεις μέσω θαλάσσης», προειδοποιώντας ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή της στις 10 Ιουλίου είχε επίσης αναφέρει ότι η δικαστική απόφαση είχε δημιουργήσει «ένα νομικό κενό που μόνο σαφώς καθορισμένα πρωτόκολλα μπορούν να κλείσουν».

Τρεις ημέρες αργότερα, η συνδικαλιστική οργάνωση SUOP ζήτησε επίσης ενισχύσεις και μια «συνεκτική και αποτελεσματική» μεταναστευτική πολιτική.

Ο Ρασίντ Σμπίχι, εκπρόσωπος της AUGC στη Θέουτα, δήλωσε ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει το μέγεθος της κρίσης, αλλά σημείωσε: «Καταλάβαμε ότι η απόφαση θα προκαλούσε περισσότερες αφίξεις. Η απόφαση, οι εγκληματικές συμμορίες και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικαστική απόφαση και το «νομικό κενό»

Η μαζική απόπειρα του Ιουλίου ακολούθησε απόφαση ισπανικού δικαστηρίου στις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες έμοιαζε πως έχουν να αντιμετωπίσουν πιο χαλαρά πρωτόκολλα.

Η ισπανική κυβέρνηση μίλησε για όργιο παραπληροφόρησης που διαδόθηκε από εγκληματικά δίκτυα και προκάλεσε το μεταναστευτικό κύμα. Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι εξέτασε διαφορετικές επιλογές και εγκατέστησε πλωτό φράγμα στη θάλασσα την 1η Αυγούστου, μόλις 48 ώρες μετά την απόφαση για την κατασκευή του, μετά τη μαζική άφιξη της 30ής Ιουλίου.

Το Μαρόκο έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι διευκόλυνε μαζικές μετακινήσεις προς τη Θέουτα ως μέσο πίεσης προς τη Μαδρίτη. Οι μαροκινές αρχές φέρεται να είναι δυσαρεστημένες με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, μεταξύ άλλων λόγω της προσπάθειας της Ισπανίας να συνάψει συμφωνίες φυσικού αερίου με την Αλγερία, περιφερειακό αντίπαλο του Μαρόκου επισημαίνουν δημοσίευματα.

Το 2021, το Μαρόκο είχε επιτρέψει σε περίπου 8.000 ανθρώπους να περάσουν προς τη Θέουτα, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής διαμάχης με τη Μαδρίτη σχετικά με την κυριαρχία στη Δυτική Σαχάρα. Το περιστατικό είχε προηγηθεί μιας απότομης αλλαγής της ισπανικής πολιτικής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφίες AP