Γερμανία: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τα πληρώματα καμπίνας της Lufthansa -Απεργούν την Τετάρτη και την Πέμπτη - iefimerida.gr

Γερμανία: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τα πληρώματα καμπίνας της Lufthansa -Απεργούν την Τετάρτη και την Πέμπτη

Αεροσκάφη της Lufthansa / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
Σε νέα απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη κάλεσε το συνδικάτο UFO τους εργαζόμενους στα πληρώματα καμπίνας των αεροσκαφών της Lufthansa και της CityLine.

Οι εργαζόμενοι κλιμακώνουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση. Η 48ωρη απεργία των πιλότων της εταιρίας που βρίσκεται από τα μεσάνυχτα σε εξέλιξη προκαλεί ήδη ακυρώσεις και καθυστερήσεις εκατοντάδων πτήσεων.

«Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο για τη διαμαρτυρία των εργαζομένων» από την προγραμματισμένη για μεθαύριο εκδήλωση της Lufthansa με αφορμή την 100ή επέτειο από την ίδρυσή της, στην οποία μάλιστα θα παρευρεθεί και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ο πρόεδρος του UFO Γιοάχιμ Βάσκες-Μπούργκερ και πρόσθεσε: «Όταν η διοίκηση θα γιορτάζει την 100ή επέτειο της Lufthansa μαζί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θα καταστήσουμε σαφές υπό ποιες ακριβώς συνθήκες λειτουργούν οι εργοδότες - και στις πλάτες τίνος λαμβάνονται οι τρέχουσες αποφάσεις».

Μόλις την περασμένη Παρασκευή οι αεροσυνοδοί της Lufthansa πραγματοποίησαν ακόμη μία κινητοποίηση, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να αντιμετωπίσουν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στις πτήσεις τους, κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται σήμερα με την απεργία των πιλότων της.

