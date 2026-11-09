Νέα αγωγή των Μακρόν κατά της Κάντας Όουενς για συκοφαντική δυσφήμιση - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, κατέθεσαν αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Κάντας Όουενς, στην πολιτεία του Τενεσί, όπου εδρεύει η Αμερικανίδα podcaster, γνωστή για τις ακροδεξιές της απόψεις.



Η νέα αυτή νομική κίνηση αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια ευρύτερη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, έπειτα από επανειλημμένους ισχυρισμούς της Όουενς, μέσα από την εκπομπή της «Candace», ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι διεμφυλικός άνδρας. Οι ισχυρισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται από τους Μακρόν ως ψευδείς και δυσφημιστικοί.



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Η πρώτη αγωγή κατά της Όουενς και των δύο εταιρειών μέσων ενημέρωσης που διατηρεί κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2025 στο Ντέλαγουερ, όπου είναι εγγεγραμμένες οι επιχειρήσεις της. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, δικαστήριο της πολιτείας περιόρισε το πεδίο της υπόθεσης, κρίνοντας ότι είχε δικαιοδοσία μόνο ως προς τις εταιρείες της και όχι ως προς την ίδια την Όουενς.



Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας των Μακρόν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα τη γνησιότητα της νέας αγωγής στο Τενεσί, η οποία είχε ήδη αναρτηθεί σε νομικές βάσεις δεδομένων και φέρει ημερομηνία 4 Νοεμβρίου.

«Εξωφρενικές, δυσφημοστικές και αβάσιμες επινοήσεις»

Στο νέο δικόγραφο, έκτασης 409 σελίδων, οι δικηγόροι του ζεύγους καταγράφουν αναλυτικότερα όσα περιγράφουν ως «εξωφρενικές, δυσφημιστικές και εντελώς αβάσιμες επινοήσεις» της Όουενς. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι πίσω από τη δραστηριότητά της υπάρχουν οικονομικά και ιδεολογικά κίνητρα.



«Συνέχισε να χρησιμοποιεί το podcast της για να ενισχύει τα ψεύδη της σχετικά με τους Μακρόν, να πουλά προϊόντα που τους χλευάζουν και να συγκεντρώνει δωρεές αξιοποιώντας το υποτιθέμενο “ρεπορτάζ” της για το ζευγάρι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.



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Μέχρι στιγμής, εκπρόσωπος της Κάντας Όουενς δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό της νέας δικαστικής προσφυγής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ