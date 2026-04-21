«Ναυάγησαν» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Δεν πάει στο Πακιστάν ο Βανς, δεν προσέρχεται στις συνομιλίες η Τεχεράνη - iefimerida.gr

«Ναυάγησαν» πριν καν ξεκινήσουν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, που υποτίθεται ότι θα διεξάγονταν σε λίγες ώρες στο Πακιστάν.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο TASNIM, η Τεχεράνη φέρεται να αποφάσισε να μην προσέλθει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.

Οι εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για επανέναρξη των εχθροπραξιών, σε μια συγκυρία όπου οι διπλωματικές προσπάθειες δείχνουν να βρίσκονται σε οριακό σημείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν εάν η Ουάσιγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών, δήλωσε σήμερα κορυφαίος Iρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συμπληρώνοντας πως η Τεχεράνη απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε συνθηκολόγηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Touska», στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή.

Ο ίδιος κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «εγείρει καθημερινά νέα εμπόδια, αντί να επιλύει τις διαφορές», προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Αναβλήθηκε το ταξίδι του Βανς στο Πακιστάν

Νωρίτερα, «πάγωσε» το ταξίδι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν, όπου θα ηγούνταν της αμερικανικής αποστολής στις συνομιλίες με το Ιράν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η προγραμματισμένη αναχώρηση του αντιπροέδρου Βανς για το Ισλαμαμπάντ καθυστέρησε για ώρες την Τρίτη, καθώς η ηγεσία του Ιράν παρέμενε διχασμένη ως προς το αν θα συμμετάσχει σε έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών» έγραψε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης.

Αραγτσί: Πράξη πολέμου ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε εκ νέου τις ΗΠΑ ότι με τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του έχουν παραβιάσει την εκεχειρία.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου και, ως εκ τούτου, παραβίαση της εκεχειρίας», αναφερόμενος στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Η επίθεση σε εμπορικό πλοίο και η ομηρία του πληρώματος αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη παραβίαση. Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στην εκφοβιστική τακτική», έγραψε στο X ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.