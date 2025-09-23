«Αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματήσουν»: Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, έγινε έκτακτη συνεδρίαση - iefimerida.gr

Το ΝΑΤΟ καλεί τη Ρωσία «να σταματήσει» μετά την πρόσφατη εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Καθώς είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μεταξύ των παρευρισκόμενων είναι και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, πραγματοποιήθηκε μάλιστα συνάντηση σήμερα το πρωί, καθώς τρία ρωσικά αεροσκάφη ﻿παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας για 12 λεπτά την περασμένη Παρασκευή.

Η Εσθονία σήμανε συναγερμό στο ΝΑΤΟ

Η Εσθονία ενεργοποίησε το άρθρο 4, που καλεί σε διαβούλευση με τους συμμάχους μετά από ανησυχίες για την ασφάλεια και απειλές κατά κράτους-μέλους της Συμμαχίας.

Μετά τη συνεδρίαση, το ΝΑΤΟ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδίκασε την εισβολή ως μέρος ενός «ευρύτερου μοτίβου μιας όλο και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς».



Στην ανακοίνωσή του το ΝΑΤΟ επεσήμανε ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα που συνεδρίασε βάσει του άρθρου 4.



«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε το ΝΑΤΟ στην ανακοίνωσή του.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουμε, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη μέσα για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και να αποτρέψουμε όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε να απαντάμε με τον τρόπο, τον χρόνο και το πεδίο που εμείς επιλέγουμε».

«Η δέσμευσή μας στο άρθρο 5 είναι ακλόνητη. Οι σύμμαχοι δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις πάγιες δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, η ασφάλεια της οποίας συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα κατά του βάναυσου και απρόκλητου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους»

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση επισήμανε ότι τα κράτη-μέλη «επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ότι η κοινή μας δέσμευση για συλλογική άμυνα είναι ακλόνητη».

«Δεν θέλουμε να δούμε τη συνέχιση αυτού του επικίνδυνου μοτίβου από τη Ρωσία, σκόπιμα ή όχι, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους», είπε.