Συνεδριάζει αύριο το ΝΑΤΟ για τη ρωσική πρόκληση στην Εσθονία - iefimerida.gr

Οι αντιπρόσωποι των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν αύριο, Τρίτη, το πρωί στις Βρυξέλλες, έπειτα από αίτημα που διατύπωσε η Εσθονία.

Το αίτημα τέθηκε μετά την παραβίαση, την Παρασκευή, του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της συμμαχίας.

Συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου

Αυτή η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σε επίπεδο πρεσβευτών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη του.

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας αυτής της Βαλτικής και παρέμειναν εκεί 12 λεπτά, προκαλώντας διαμαρτυρίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτή τη νέα ρωσική «πρόκληση», ενώ η Μόσχα διέψευσε οποιαδήποτε παραβίαση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, από την πλευρά του, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα «σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία», είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ο εσθονός υπουργός Εξωτερικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ