Συναγερμός στο ΝΑΤΟ για τo μπαράζ προκλήσεων Πούτιν -Έκτακτη σύγκληση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου την άλλη εβδομάδα - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δύση μετά τις νέες προκλήσεις της Ρωσίας. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση για την «απάντηση» που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

«Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό, Μίχαλ Κρίστεν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις, δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι θα συζητήσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, την 1η Οκτωβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πτέρυγας, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης των πιέσεων στη Ρωσία».

Υπενθυμίζεται ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας το πρωί κοντά στο νησί Vaindloo και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά. Σύμφωνα με το Politico, τα ρωσικά μαχητικά έκαναν κύκλους, προτού το ΝΑΤΟ απογειώσει ιταλικά F-35 για να τα απωθήσει.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εσθονική ιστοσελίδα σημειώνει ότι τα αεροσκάφη δεν είχαν σχέδια πτήσης και οι αναμεταδότες τους ήταν απενεργοποιημένοι. Κατά τη στιγμή της παραβίασης, τα αεροσκάφη δεν ήταν σε αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Εσθονίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της ρωσικής πρεσβείας στην Εσθονία και του επέδωσε διάβημα.

Η Εσθονία ζητά από το ΝΑΤΟ ενεργοποίηση του άρθρου 4

Αμέσως, ο Εσθονός πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση απειλής σε ένα από τα μέλη του.

«Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ» σχετικά με παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έγραψε ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ στην πλατφόρμα X.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα πρόκληση στη Βαλτική -Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πολωνικής πλατφόρμας γεώτρησης



Λίγο αργότερα, η Ρωσία προχώρησε σε μία ακόμη πρόκληση στη Βαλτική, όπως καταγγέλλει η Πολωνία.

Πολωνοί συνοριακοί φρουροί ανέφεραν ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουκρανία: Όσο δεν παίρνει σθεναρή απάντηση, η Ρωσία θα γίνεται πιο επιθετική

Η Ουκρανία κατήγγειλε την «κλιμάκωση» εκ μέρους της Ρωσίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

«Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. «Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική», δήλωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γερμανός ΥΠΕΞ: Το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας.

«Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί», έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.

Γαλλία: Πρωτοφανής η εισβολή στην Εσθονία

Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη στην Εσθονία, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής.

«Η εισβολή αυτή στην Εσθονία είναι πρωτοφανής εδώ και 20 και πλέον χρόνια», έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Βρετανία: Η επιθετικότητα του Πούτιν ενισχύει την ενότητα του ΝΑΤΟ

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι η παραβίαση από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη του εναέριου χώρου της Εσθονίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ σήμερα, ήταν η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες», έγραψε ο Χίλι στην πλατφόρμα Χ. «Ωστόσο, η επιθετικότητα του Πούτιν χρησιμεύει μόνο στην ενίσχυση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της αποφασιστικότητάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας».

Το χρονικό των ρωσικών παραβιάσεων τις τελευταίες 10 ημέρες -Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Υπενθυμίζεται πως η νέα ένταση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας ξεκίνησε πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σημαίνοντας συναγερμό σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Λίγες ημέρες αργότερα drones παραβίασαν και τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο. Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, ανέφεραν οι αρμόδιες Αρχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο ΝΑΤΟ, κάτι που έφερε την ενεργοποίηση της λεγόμενης «Ανατολικής φρουράς», μια διαδικασία όπου χώρες-μέλη στέλνουν μαχητικά ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή.