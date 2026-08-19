ΝΑΤΟ: «Έτοιμοι για κάθε απειλή» -H απάντηση στα σενάρια για ιρανικά πλήγματα στην Ευρώπη - iefimerida.gr

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους», διαμηνύει αξιωματούχος της Συμμαχίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το ΝΑΤΟ, απαντώντας σε πληροφορίες για ιρανικές απειλές κατά αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη, υπογραμμίζει πως η Συμμαχία διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Η Συμμαχία αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά της αναφερόμενη στην πρόσφατη επιτυχή αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων με στόχο την Τουρκία, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας για την προστασία των κρατών-μελών της.

Στην Ελλάδα, εξετάζεται η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στη Σούδα, με πιθανή μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, λόγω της στρατηγικής σημασίας των συμμαχικών υποδομών.

Τα σενάρια αντίδρασης της Τεχεράνης σε περίπτωση αμερικανικής κλιμάκωσης περιλαμβάνουν πιθανούς στόχους που συνδέονται με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Αυτό ήταν το σχόλιο του ΝΑΤΟ μετά τις πληροφορίες των Financial Times ότι το Ιράν φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο.

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Η τοποθέτηση του ΝΑΤΟ έρχεται ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της σύγκρουσης και πέρα από τη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που τις καθιστά δυνητικούς στόχους σε περίπτωση ιρανικής αντίδρασης.

«Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή»

Απαντώντας στις πληροφορίες περί ιρανικής απειλής για αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η Συμμαχία διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα.

«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν η αεράμυνα του ΝΑΤΟ αναχαίτισε με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν, σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις, η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Με τον τρόπο αυτό, η Συμμαχία επιχειρεί να στείλει μήνυμα ετοιμότητας, αλλά και αποτροπής, απέναντι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο η σύγκρουση να επεκταθεί σε έδαφος κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο και η αεράμυνα στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, εξετάζεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot, η οποία έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο από τον περασμένο Μάρτιο, στη Σούδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εφόσον από την αξιολόγηση της κατάστασης προκύψει ότι η Σούδα αντιμετωπίζει αυξημένη απειλή, η πυροβολαρχία ενδέχεται να μεταφερθεί στην Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και την πληρέστερη κάλυψη των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βάσης.

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Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω του στρατηγικού ρόλου της Σούδας και της παρουσίας αμερικανικών και συμμαχικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή.

Τα σενάρια που εξετάζει το Ιράν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, οι πιθανές επιλογές της Τεχεράνης σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικής στρατιωτικής κλιμάκωσης περιλαμβάνουν και στόχους που συνδέονται με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων στη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για σενάρια και αναφορές σχετικά με πιθανές επιλογές του Ιράν και όχι για επιβεβαιωμένη απόφαση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος.

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Το ΝΑΤΟ, από την πλευρά του, διαμηνύει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ότι παραμένει έτοιμο να προστατεύσει όλα τα κράτη-μέλη του απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.