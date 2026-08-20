«Συγγνώμη αν σας ντρόπιασα, ξεχνώ να φάω και να κοιμηθώ» -Τι έγραφε η υπερβολικά «αφοσιωμένη» βοηθός του Τραμπ το 2023 - iefimerida.gr

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν βασιλιάς ή ροκ σταρ, η πιο πιστή του ακόλουθος θα ήταν η 35χρονη Νάταλι Χαρπ, η ιδιαιτέρα γραμματέας και στενή βοηθός του Αμερικανού προέδρου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αφοσίωση της Νάταλι Χαρπ στον Τραμπ εκδηλώθηκε με ακραία περιστατικά, όπως όταν έτρεξε πίσω από το όχημά του σε γήπεδο γκολφ στη Σκωτία. Αργότερα, του έστειλε επιστολή ζητώντας συγγνώμη για την πρόκληση αμηχανίας.

Η αποφασιστικότητά της να παραμένει διαρκώς δίπλα του την οδήγησε να μπει σε πορτμπαγκάζ οχήματος και να κοιμάται στα αποδυτήρια του γκολφ κλαμπ του, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμη όποτε την καλούσε.

Η παρουσία της επεκτάθηκε ακόμη και στους ιδιωτικούς χώρους του Τραμπ, ενώ ο ίδιος την επέλεξε για εκκένωση κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αφήνοντας πίσω υπουργούς του έπειτα από προειδοποίηση για ιρανική απειλή.

Η αφοσίωσή της πηγάζει από την πεποίθησή της ότι ο νόμος «Right to Try» του Τραμπ της έσωσε τη ζωή. Ωστόσο, η εμμονική συμπεριφορά της έχει προκαλέσει την ανησυχία της Μυστικής Υπηρεσίας και του αδελφού της.

Η Χαρπ τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει αίσθηση λόγω της υπερβολικής της αφοσίωσης στον Τραμπ, σε σημείο να μπαίνει ακόμα και σε πορτ μπαγκάζ για να τον ακολουθήσει, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση σε όχημα της αυτοκινητοπομπής του προέδρου.

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Η 35χρονη γραμματέας, η οποία έχει το παρατσούκλι «ο ανθρώπινος εκτυπωτής» επειδή πάντα έχει μαζί της έναν φορητό εκτυπωτή και τυπώνει αναρτήσεις στα social media, ειδήσεις και θετικά δημοσιεύματα που αφορούν τον Τραμπ, είναι πανταχού παρούσα, ακολουθώντας τον Αμερικανό πρόεδρο σαν σκιά.

Η Νάταλι Χαρπ ακούει με θαυμασμό και υπερηφάνεια την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, 4 Ιουνίου 2026, Ουάσιγκτο / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν ειδικά ρεπορτάζ για την 35χρονη, ξανθιά Χαρπ, δημοσιεύοντας απίστευτα περιστατικά από τον υπερμεγέθη, επαγγελματικό της ζήλο που ξεπερνούν κάποιες φορές τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ωστόσο, η αφοσίωσή της στον Τραμπ έχει προκαλέσει την ανησυχία των κορυφαίων συμβούλων του και της Μυστικής Υπηρεσίας.

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Δημοσιεύματα των αμερικανικών ΜΜΕ (όπως του MS NBC/MS NOW) αποκάλυψαν ότι η Χαρπ εργαζόταν στον Λευκό Οίκο για πάνω από έναν χρόνο χωρίς την τυπική διαπίστευση ασφαλείας (security clearance).

Συμμορφώθηκε και έλαβε τη σχετική έγκριση μόνο πρόσφατα, μετά από παρέμβαση του ίδιου του προέδρου.

Τώρα η 35χρονη, βάσει του οργανογράμματος του Λευκού Οίκου, έχει δύο τίτλους επισήμως: «ειδική βοηθός» του προέδρου και «εκτελεστική βοηθός» με ετήσιο μισθό 150.000 δολάρια.

Το περιστατικό στη Σκωτία και η «ερωτική» επιστολή συγγνώμης στον Τραμπ

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ για επιχειρήσεις και γκολφ στο Άμπερντιν της Σκωτίας τον Μάιο του 2023, η Χαρπ εθεάθη να τρέχει στο γήπεδο με το ταγέρ και τα τακούνια της, πίσω από το αυτοκινητάκι του γκολφ του προέδρου, επειδή δεν υπήρχαν άλλα διαθέσιμα οχήματα.

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Η εικόνα έκανε τον γύρο του διαδικτύου και είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα social media: από θαυμασμό για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή της, μέχρι θυμό και οίκτο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με την ιδιαιτέρα γραμματέα του, Νάταλι Χαρπ, κατά τη διάρκεια ξενάγησης στο γήπεδο γκολφ του Ανατολικού Ποτόμακ Παρκ, 28 Ιουνίου 2026, Ουάσιγκτον / AP Photo/Mark Schiefelbein

Αργότερα, του έγραψε μια επιστολή για να ζητήσει συγγνώμη που τον έφερε σε δύσκολη θέση ενώ προσπαθούσε να τον ακολουθήσει.

«Ζητώ συγγνώμη αν αποτέλεσα ντροπή τρέχοντας (πίσω σας) στο γήπεδο στη Σκωτία», ανέφερε η Χαρτ στην επιστολή της (η οποία δημοσιεύτηκε από την Daily Mail τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους).

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Στη συνέχεια, η Χαρπ παραδέχεται ότι λιμοκτονούσε και ξέχναγε να κοιμηθεί ενώ εργαζόταν για τον Τραμπ, λέγοντας: «Θέλω τα πράγματα να είναι πάντα σωστά μεταξύ μας. Ξέρω επίσης ότι ήμουν αφηρημένη όλη την εβδομάδα (ξεχνώντας να φάω κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και να κοιμηθώ, μόνο μερικές ώρες τη νύχτα».

Η επιστολή της καταλήγει: «Με όλη μου την καρδιά, Νάταλι».

Όλες οι τρελές φορές που η Χαρπ απέδειξε την αφοσίωσή της στον Τραμπ

Η αποφασιστικότητα της Χαρπ να παραμείνει στο πλευρό του Τραμπ φάνηκε επίσης τον Οκτώβριο του 2023, όταν μπήκε στο πορτ μπαγκάζ ενός SUV, αφού της είπαν ότι δεν υπήρχε χώρος γι' αυτήν στην αυτοκινητοπομπή που τον μετέφερε σε μια εμφάνιση σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Αφότου τα στελέχη του προσωπικού τής είπαν ότι δεν υπήρχε χώρος στο όχημα, η Χαρπ έγινε έξαλλη και άρχισε να τους ουρλιάζει, επιμένοντας ότι ο Τραμπ της είχε ζητήσει προσωπικά να τον συνοδεύσει, σύμφωνα με το CNN.

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Η Νάταλι Χαρπ συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στο Εθνικό Πάρκο Theodore Roosevelt, 1 Ιουλίου 2026, Βόρεια Ντακότα / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Σε άλλο περιστατικό, η Χαρπ πέρασε το καλοκαίρι του 2023 κοιμώμενη στα αποδυτήρια των γυναικών στη λέσχη γκολφ Bedminster του Τραμπ, ώστε να μπορεί να παραμένει κοντά του.

Αρχικά είχε εξασφαλίσει ένα δωμάτιο υπηρεσίας, αλλά μετακόμισε στα αποδυτήρια επειδή ήταν πιο κοντά στο κεντρικό σπίτι και της επέτρεπε να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα όποτε την καλούσε ο Τραμπ.

Η νυχτερινή συνάντηση με τη Μελάνια στα ιδιωτικά διαμερίσματα του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, η Μελάνια Τραμπ έπεσε κάποτε πάνω στη Χαρπ αργά τη νύχτα μέσα στα ιδιωτικά διαμερίσματα του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

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Πρόκειται για μια περιοχή που συνήθως είναι απαγορευμένη για οποιονδήποτε εκτός της οικογένειας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άλεξ Ιζενστάντ.

Η Χαρπ φέρεται να παρέδιδε έγγραφα στον Τραμπ, τα οποία δεν ήθελε να περιμένει μέχρι το πρωί για να του τα δώσει.

Γιατί η Χαρπ απασχολεί τώρα τη δημοσιότητα

Η σχέση του Τραμπ με τη Χαρπ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να σώσει τη γραμματέα του αντί για τους υπουργούς του, μετά από μια ιρανική απειλή δολοφονίας.

Η Χαρπ ήταν μεταξύ των τριών βοηθών οι οποίοι άλλαξαν αεροπλάνα μαζί με τον Τραμπ στον διάδρομο προσγείωσης στην Άγκυρα, αφού οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει για επικείμενη ιρανική επίθεση στο Air Force One.

Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, παρέμειναν στο Air Force One, μαζί με δεκάδες δημοσιογράφους.

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Την Κυριακή, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ χλεύασε την εμφάνιση του προέδρου και της βοηθού του σε μια συγκέντρωση στην Τζόρτζια, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι - αντί να κυβερνά τη χώρα και «να κάνει τη δουλειά του», προτιμά να «φτιάξει την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι στο ιπτάμενο παλάτι του».

Μέσα σε λίγες ώρες, οι αναζητήσεις για το όνομά της είχαν εκτοξευθεί και η Χαρπ έγινε το πρόσωπο των ημερών.

Μετά την επίθεση του Όσοφ κυκλοφόρησε υλικό από ντοκιμαντέρ το οποίο δείχνει τη Χαρπ και τον Τραμπ να κάθονται δίπλα- δίπλα την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθεί ομιλία της Κάμαλα Χάρις το 2024 και υπαγορεύει στην 35χρονη τις αντιδράσεις του, τις οποίες εκείνη αναρτά στον λογαριασμό του.

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Η εμμονή της Χαρπ με τον Τραμπ

Η Νάταλι Χαρπ, πρώην παρουσιάστρια του δεξιού τηλεοπτικού δικτύου One America News, ανέπτυξε στενή σχέση με τον Τραμπ μετά τη μάχη της με τον καρκίνο των οστών και απέδωσε τη σωτηρία της στον νόμο του 2018 που είχε περάσει ο Τραμπ στην πρώτη θητεία του, «Right to Try», που διευκόλυνε την πρόσβαση των ασθενών σε πειραματικές θεραπείες.

Μάλιστα, στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020, η Χαρπ είχε απευθυνθεί προσωπικά στον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν θα ήταν ζωντανή χωρίς εκείνον.

Γρήγορα έγινε γνωστή και δημοφιλής μεταξύ της πτέρυγας MAGA (Make America Great Again) του Ρεπουμπλικανικού κόμματος μιλώντας για την εμπειρία της αυτή και σύντομα εντάχθηκε στην προεκλογική ομάδα του Τραμπ για τις εκλογές του 2020.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η Χαρπ φέρεται να έγραφε στον Τραμπ ιδιαίτερα προσωπικά σημειώματα γεμάτα θαυμασμό, θέτοντας τη βάση για την αρχή μιας υπέροχης φιλίας, όπως είχε πει και ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ στην «Casablanca».

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Σε κάποια από αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εσείς είστε το μόνο που με νοιάζει» και «θέλω να σας προσφέρω χαρά».

Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Εκδίκηση: Η Εσωτερική Ιστορία της Επιστροφής του Τραμπ στην Εξουσία», ο Άλεξ Ίζενσταντ του Axios περιέγραψε την παράξενη συμπεριφορά της Χαρπ, σε πολλές περιπτώσεις πριν από τις εκλογές.

Τα πιο αξιοσημείωτα περιστατικά περιλάμβαναν την καταστροφή του αυτοκινήτου της από ένα όχημα της Μυστικής Υπηρεσίας, την αποστολή στον Τραμπ μιας σειράς «εμμονικών» επιστολών και την «κακοήθη» συμπεριφορά της με τους συναδέλφους της.

«Η συμπεριφορά της Ναταλί τραβούσε όλο και περισσότερο την προσοχή», έγραψε ο Ίζενσταντ. «Ιδιαίτερα ανησυχητικό: Η Μυστική Υπηρεσία είχε αποκτήσει χειρόγραφες επιστολές που είχε δώσει η Νάταλι στον Τραμπ, στις οποίες εμφανιζόταν εμμονική, λατρευτική και απεγνωσμένη για την έγκρισή του».

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Ο Λευκός Οίκος είχε διαψεύσει το δημοσίευμα για τη Χαρπ, ως «κακόβουλα ψεύδη».

Μετά την ήττα του Τραμπ το 2020, η Χαρπ έγινε γνωστή μέσα από εκπομπή στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο One America News Network (OAN). Ως παρουσιάστρια, δήλωνε ως ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, ενώ υπερασπιζόταν τους ψευδείς ισχυρισμούς του ότι κέρδισε στις εκλογές του 2020.

Τελικά, το 2022 αποχώρησε από το κανάλι και εντάχθηκε ξανά στην προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικανού προέδρου, δουλεύοντας για αυτόν νυχθημερόν και φροντίζοντας να είναι πάντα δίπλα του.

Ο αποξενωμένος αδελφός της Νάταλι Χαρπ, Πρέστον, μίλησε για πρώτη φορά στην Daily Mail τον Ιούνιο, όπου περιέγραψε τη σχέση της αδελφής του με τον Τραμπ ως «πολύ ανθυγιεινή», ενώ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «εθνική ντροπή».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Πρέστον, έναν αυτοαποκαλούμενο κομμουνιστή που ζει στη Νικαράγουα, όταν η Χαρπ ήταν έφηβη - κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ - έγραφε επίσης επιστολές στον πρόεδρο Τζορτζ Μπους.

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Η αντίδραση της Χαρπ στους δημοσιογράφους που την πολιορκούν

Ασυνήθιστη στο είδος της προσοχής που συνήθως λαμβάνουν οι πρόεδροι και οι ποπ σταρ, η 35χρονη εκτελεστική βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με αγένεια όταν ένας παπαράτσι την «τσάκωσε» σε δρόμο της Ουάσιγκτον, με το λευκό Chevy SUV της.

Ο φακός την εντόπισε σε μια διασταύρωση και η έλλειψη εμπειρίας της 35χρονης στα μέσα ενημέρωσης έγινε γρήγορα εμφανής.

Σε βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail από το πρωί της Τετάρτης, η Χαρπ φαίνεται να χάνει την ψυχραιμία της. Παίρνει το κινητό της τηλέφωνο, βιντεοσκοπεί τον φωτογράφο κοιτάζοντας την οθόνη της και επιταχύνει προς μια διάβαση πεζών, χωρίς τα χέρια της στο τιμόνι.

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Η Χαρπ, η οποία κατευθυνόταν προς τον Λευκό Οίκο, φάνηκε στη συνέχεια να λέει ψιθυριστά «f*** you » καθώς απομακρύνονταν με ταχύτητα.