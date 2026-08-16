Νάταλι Χαρπ: Η γυναίκα που δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του Τραμπ -Η «σκιά» του προέδρου, την πήρε μαζί του στη «φυγάδευση» από την Τουρκία - iefimerida.gr

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ χρειάστηκε να «φυγαδευτεί» από την Τουρκία λόγω ιρανικής απειλής, η επιλογή του για το ποιοι θα τον ακολουθούσαν στο ασφαλές στρατιωτικό αεροσκάφος αποκάλυψε πολλά για τον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Νάταλι Χαρπ, πρώην παρουσιάστρια, ανέπτυξε στενή σχέση με τον Τραμπ μετά τη μάχη της με τον καρκίνο. Του απέδωσε τη σωτηρία της χάρη στον νόμο «Right to Try» που διευκόλυνε την πρόσβασή της σε πειραματική θεραπεία.

Στον Λευκό Οίκο απέκτησε τον ρόλο του «ανθρώπινου εκτυπωτή», τυπώνοντας θετικά δημοσιεύματα για τον Τραμπ και διαχειριζόμενη τους λογαριασμούς του στα social media, προκαλώντας ενίοτε αντιδράσεις από άλλα στελέχη της κυβέρνησης.

Ο ίδιος ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του, δηλώνοντας σε συνεργάτες του ότι η Χαρπ είναι η μόνη που δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ και η αγάπη της είναι εφάμιλλη της οικογένειάς του.

Η θέση της δεν βασίζεται σε πολιτική ισχύ αλλά στην προσωπική αφοσίωση, κάτι που αποδείχθηκε όταν επιλέχθηκε να τον ακολουθήσει σε ασφαλές αεροσκάφος κατά τη διάρκεια κρίσης, επιβεβαιώνοντας την εξασφαλισμένη της θέση δίπλα του.

Ανάμεσα σε εκείνους που παρέμειναν στο Air Force One ήταν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο πανίσχυρος σύμβουλος Στίβεν Μίλερ.

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Αντίθετα, ανάμεσα στους ανθρώπους που επιβιβάστηκαν στο ασφαλές στρατιωτικό αεροσκάφος βρέθηκε ένα πρόσωπο που δεν κατέχει κορυφαίο κυβερνητικό αξίωμα, αλλά φαίνεται να διαθέτει κάτι που για τον Τραμπ έχει ιδιαίτερη σημασία: την απόλυτη προσωπική του εμπιστοσύνη.

Πρόκειται για τη 34χρονη Νάταλι Χαρπ, ειδική και εκτελεστική βοηθό του προέδρου, η οποία βρίσκεται σχεδόν διαρκώς στο πλευρό του.

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Από τον καρκίνο και την τηλεόραση στον στενό κύκλο του Τραμπ

Η Χαρπ έγινε γνωστή στο αμερικανικό κοινό ως παρουσιάστρια του δεξιού τηλεοπτικού δικτύου One America News.

Η σχέση της με τον Τραμπ, ωστόσο, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία μέσα από μια προσωπική ιστορία υγείας. Η ίδια είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο των οστών και είχε αποδώσει στον Τραμπ σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά της να αποκτήσει πρόσβαση σε πειραματική θεραπεία.

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Ο Τραμπ είχε υπογράψει το 2018 τον νόμο Right to Try, ο οποίος διευκόλυνε την πρόσβαση ασθενών με σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή ασθένειες σε πειραματικές θεραπείες που δεν είχαν ακόμη λάβει πλήρη έγκριση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, η στενή συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ περπατούν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο γήπεδο γκολφ του East Potomac Park, στην Ουάσινγκτον, στις 28 Ιουνίου 2026. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020, η Χαρπ είχε απευθυνθεί προσωπικά στον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν θα ήταν ζωντανή χωρίς εκείνον.

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Η προσωπική αυτή ιστορία φαίνεται πως αποτέλεσε τη βάση μιας σχέσης που εξελίχθηκε πολύ πέρα από την τυπική σχέση προέδρου και συνεργάτη.

Ο «ανθρώπινος εκτυπωτής» του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με το βιβλίο «Regime Change»﻿ των δημοσιογράφων των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν, η Χαρπ φέρεται να έγραφε στον Τραμπ ιδιαίτερα προσωπικά και γεμάτα θαυμασμό σημειώματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περνά με την αυτοκινητοπομπή του μπροστά από τη στενή συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ, μετά την τελετή υποδοχής της σορού Αμερικανού στρατιωτικού στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ, στις 22 Ιουλίου 2026. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Ένα από αυτά, σύμφωνα με το βιβλίο, έγραφε: «Εσύ είσαι το μόνο που με νοιάζει».

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Η Χαρπ συμμετέχει σε συσκέψεις στο Οβάλ Γραφείο και έχει αναλάβει έναν ασυνήθιστο ρόλο: κρατά μαζί της έναν φορητό εκτυπωτή και τυπώνει αναρτήσεις στα social media, ειδήσεις και θετικά δημοσιεύματα που αφορούν τον Τραμπ.

Η συνήθειά της αυτή φέρεται να της χάρισε το παρατσούκλι «ο ανθρώπινος εκτυπωτής».

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Παράλληλα, έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ και έχει αναλάβει μέρος των αναρτήσεών του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή η πρακτική έχει προκαλέσει κατά καιρούς εκνευρισμό σε στελέχη του Λευκού Οίκου, καθώς οι αναρτήσεις δεν περνούν πάντοτε προηγουμένως από τα συνήθη κανάλια ελέγχου μεταξύ προσωπικού, επικοινωνίας και συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

Τραμπ: «Όλοι θα φύγετε, εκείνη δεν θα με αφήσει ποτέ»

Ίσως όμως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο για τη θέση της Χαρπ στον κόσμο του Τραμπ είναι μια φράση που, σύμφωνα με τους Χάμπερμαν και Σουάν, φέρεται να είπε ο ίδιος ο πρόεδρος λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Η στενή συνεργάτιδα του Λευκού Οίκου Νάταλι Χαρπ επιβιβάζεται στο Marine One, μετά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, στις 11 Αυγούστου 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

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Ο Τραμπ φέρεται να είπε στους συνεργάτες του ότι η Χαρπ ήταν «η μόνη που τον αγαπούσε όσο η σύζυγος και τα παιδιά του». Και στη συνέχεια, σύμφωνα με το βιβλίο, πρόσθεσε: «Όλοι εσείς θα φύγετε και θα βγάλετε χρήματα. Εκείνη δεν θα με αφήσει ποτέ».

Η φράση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με την περιγραφή των δύο δημοσιογράφων, μια σχέση που στον στενό κύκλο του προέδρου θεωρείται ασυνήθιστα προσωπική.

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Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι, σε μια στιγμή κατά την οποία οι θέσεις στο ασφαλές στρατιωτικό αεροσκάφος ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, η Χαρπ ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που επιλέχθηκαν να ακολουθήσουν τον Τραμπ.

Μια θέση που λέει πολλά για τον εσωτερικό κόσμο του Τραμπ

Η ιστορία της Νάταλι Χαρπ φωτίζει με έναν διαφορετικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Ντόναλντ Τραμπ και επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει γύρω του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί μέσα στο Marine One με την εκτελεστική βοηθό του, Νάταλι Χαρπ (κέντρο), ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ (αριστερά), παρακολουθεί, κατά την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, στις 11 Αυγούστου 2026. (AP Photo/Jose Luis Magana)

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Σε έναν Λευκό Οίκο όπου οι πολιτικές ισορροπίες, οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι ισχυρές προσωπικότητες συγκρούονται καθημερινά, η Χαρπ φαίνεται να έχει κατακτήσει μια ιδιαίτερη θέση: όχι επειδή είναι υπουργός ή κορυφαία σύμβουλος, αλλά επειδή έχει δημιουργήσει έναν δεσμό προσωπικής αφοσίωσης με τον πρόεδρο.

Και σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί έμειναν πίσω, η θέση της δίπλα στον Τραμπ παρέμεινε εξασφαλισμένη.

Ίσως γι' αυτό η φράση που φέρεται να είπε ο πρόεδρος για εκείνη αποκτά ιδιαίτερο βάρος: «Δεν θα με αφήσει ποτέ».