Νάταλι Χαρπ: Μέχρι και σε πορτ-μπαγκάζ μπήκε η έμπιστη του Τραμπ για να τον ακολουθήσει -Η απίστευτη αποκάλυψη του CNN - iefimerida.gr

Η Νάταλι Χαρπ είναι εδώ και χρόνια μία από τις πιο στενές και έμπιστες συνεργάτιδες του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο ώστε να έχει χαρακτηριστεί ακόμη και «σκιά» του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το 2023, η Νάταλι Χαρπ φέρεται να ταξίδεψε στο πορτ-μπαγκάζ ενός SUV για να συνοδεύσει τον Τραμπ σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, έπειτα από διαφωνία με το προσωπικό για την έλλειψη διαθέσιμου χώρου στο όχημα.

Η αφοσίωσή της προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Όσοφ να την κατηγορεί ως «αυλοκόλακα», ενώ ο Λευκός Οίκος την υπερασπίστηκε χαρακτηρίζοντάς την πιστή και σκληρά εργαζόμενη συνεργάτιδα του προέδρου.

Ο ρόλος της περιλαμβάνει τη μεταφορά ειδήσεων στον Τραμπ, λειτουργώντας ως «ανθρώπινος εκτυπωτής», καθώς και την καταγραφή υπαγορεύσεων για τις αναρτήσεις του στο Truth Social, ακολουθώντας τον ακόμα και στο γήπεδο του γκολφ.

Η σχέση τους έχει και προσωπική διάσταση, με την ίδια να του γράφει ότι είναι «το μόνο που έχει σημασία». Ωστόσο, ο αδελφός της έχει χαρακτηρίσει τη σχέση αυτή «πολύ ανθυγιεινή».

Τώρα, μια νέα αποκάλυψη του CNN έρχεται να προσθέσει ένα σχεδόν απίστευτο περιστατικό στο ιδιαίτερο κεφάλαιο της σχέσης τους: το 2023, η Χαρπ φέρεται να ταξίδεψε ακόμη και στο πορτ-μπαγκάζ ενός SUV προκειμένου να βρίσκεται μαζί με τον Τραμπ.

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Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο τότε πρώην πρόεδρος μετέβη σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το CNN, η Χαρπ φέρεται να είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με άλλα μέλη του προσωπικού, επιμένοντας ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε ζητήσει να βρίσκεται μαζί του. Όταν ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος στο όχημα, φέρεται να βρήκε μια μάλλον ασυνήθιστη λύση: να ταξιδέψει στον χώρο αποσκευών.

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Το περιστατικό παρουσιάστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Χαρπ έχει καταφέρει να βρίσκεται διαρκώς κοντά στον πρόεδρο, ακόμη και όταν αυτό προκαλεί ενόχληση σε άλλα μέλη του επιτελείου του.

Η «ασφάλεια» του Τραμπ και η απόλυτη αφοσίωση

Η νέα αποκάλυψη έρχεται την ώρα που η Χαρπ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια Τζον Όσοφ αναφέρθηκε στη συνεργάτιδα του Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά έναν από τους «αυλοκόλακες» του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

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Ο Όσοφ υποστήριξε ότι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του Τραμπ δεν του λένε αυτά που πρέπει να ακούσει, αλλά αυτά που θέλει να ακούσει. Για τη Χαρπ ειδικότερα, υποστήριξε ότι την έχει ακούσει να χαρακτηρίζεται ως η «ασφάλεια» του προέδρου, ένας άνθρωπος που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του και δεν τον αμφισβητεί.

Η πλευρά του Λευκού Οίκου αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Δημοκρατικού γερουσιαστή, υπερασπιζόμενη τη Χαρπ και χαρακτηρίζοντάς την μία από τις πιο πιστές και σκληρά εργαζόμενες συνεργάτιδες του Τραμπ.

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Η σχέση αυτή δεν είναι τυπική. Η Χαρπ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πρόσβαση στον πρόεδρο και θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του.

Από το γκολφ μέχρι τις κρίσιμες αναρτήσεις στο Truth Social

Ο ρόλος της Χαρπ δεν περιορίζεται στην παρουσία της δίπλα στον Τραμπ. Είναι γνωστή ως «ανθρώπινος εκτυπωτής» («human printer»), καθώς συχνά μεταφέρει στον πρόεδρο δεσμίδες με άρθρα και ειδήσεις που θεωρεί σημαντικά.

Έχει επίσης αναλάβει να κρατά σημειώσεις και να καταγράφει υπαγορεύσεις για αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει συχνά σημαντικές πολιτικές αποφάσεις.

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Η αφοσίωσή της έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού και στο παρελθόν. Σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, φέρεται να έτρεχε πίσω από το αμαξίδιο του Τραμπ ενώ εκείνος έπαιζε γκολφ στη Σκωτία, προκειμένου να του μεταφέρει τις τελευταίες ειδήσεις.

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Η Χαρπ ήταν επίσης μεταξύ των στενών συνεργατών που άλλαξαν αεροσκάφος μαζί με τον Τραμπ στην Άγκυρα, όταν υπήρξε προειδοποίηση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών για επικείμενη ιρανική επίθεση στο Air Force One.

«Είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα»

Η ιδιαίτερη σχέση της με τον πρόεδρο έχει αποτυπωθεί και δημοσίως. Το 2024 είχε γίνει γνωστή επιστολή της προς τον Τραμπ, στην οποία του έγραφε χαρακτηριστικά ότι «είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα».

Ο ίδιος ο κύκλος του Τραμπ φαίνεται να αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει. Πηγές έχουν υποστηρίξει ότι η Χαρπ διαθέτει πρόσβαση ακόμη και μεγαλύτερη από εκείνη που έχουν άλλοι κορυφαίοι συνεργάτες του προέδρου.

Η ίδια, πάντως, έχει βρεθεί και στο επίκεντρο οικογενειακής διαμάχης. Ο αδελφός της, Πρέστον Χαρπ, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη Νικαράγουα, έχει χαρακτηρίσει τη σχέση της με τον Τραμπ «πολύ ανθυγιεινή», υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί περισσότερο σαν μέλος του «fan club» του.

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Παρά τις επικρίσεις, η Νάταλι Χαρπ παραμένει σταθερά δίπλα στον Τραμπ.

Και η ιστορία με το πορτ-μπαγκάζ, εφόσον επιβεβαιώνεται η περιγραφή των πηγών του CNN, αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μέχρι σήμερα για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο.