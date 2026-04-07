Η NASA έγραψε ιστορία: Το Orion επανήλθε από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης μετά από 40 λεπτά «σιωπής» [βίντεο] - iefimerida.gr

Η αποστολή του Artemis II της NASA σημείωσε ιστορικό ορόσημο.

Το διαστημόπλοιο Orion αποκατέστησε επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον, μετά από περίπου 40 λεπτά πλήρους «σιωπής» πίσω από τη Σελήνη, σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη.

Το πρώτο ραδιοσήμα που δέχθηκαν οι μηχανικοί επιβεβαίωσε ότι όλα εξελίχθηκαν ομαλά, και λίγο αργότερα ακολούθησε η φωνητική επικοινωνία από το πλήρωμα. «Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας», ήταν το μήνυμα από το Orion, με το Integrity να αποτελεί το επίσημο κωδικό όνομα επικοινωνίας του διαστημοπλοίου κατά την αποστολή.

Αυτόνομη πλοήγηση στη σκοτεινή πλευρά -«Είναι υπέροχο που ακούμε ξανά τη Γη»

Κατά τη διάρκεια της διακοπής επικοινωνίας, το Orion λειτούργησε πλήρως αυτόνομα. Οι υπολογιστές του εκτέλεσαν κρίσιμους ελιγμούς κινητήρα, ώστε να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη. Η στιγμή αυτή υπογραμμίζει την τεχνολογική πρόοδο σε αποστολές βαθιού διαστήματος, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση είναι αδύνατη.

Η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ δήλωσε: «Είναι υπέροχο που ακούμε ξανά τη Γη… Θα εξερευνήσουμε, θα δημιουργήσουμε επιστημονικές βάσεις, αλλά πάντα θα επιλέγουμε τη Γη».

Ρεκόρ και ιστορικές εικόνες

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν έφτασαν στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη που έχει επιτευχθεί ποτέ από ανθρώπους. Το Orion πλησίασε τη Σελήνη σε απόσταση περίπου 4.067 μιλίων, με το 21% της αθέατης πλευράς να είναι φωτισμένο από το πλήρωμα.

Οι πρώτες εικόνες που εστάλησαν υποδηλώνουν ότι πρόκειται για μερικές από τις πιο λεπτομερείς φωτογραφίες που έχουν καταγραφεί ποτέ από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω του Deep Space Network της NASA για περαιτέρω ανάλυση.

Το συγκινητικό μήνυμα στη Γη

Λίγο πριν χαθεί η επικοινωνία, ο Βίκτορ Γκλόβερ έστειλε συγκινητικό μήνυμα προς τη Γη: «Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το προνόμιο να είμαστε σε αυτό το ταξίδι μαζί… Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια εδώ στη Γη είναι η αγάπη».

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και πάνω από 50 χρόνια που άνθρωποι ταξιδεύουν πέρα από την τροχιά της Γης.

Η επιστροφή στη Γη και η σύγκριση με το Apollo 8

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, συνεχάρη το πλήρωμα για την αποστολή, τονίζοντας ότι αποτελεί ορόσημο για την εξερεύνηση του διαστήματος. Το πλήρωμα αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό το βράδυ της Παρασκευής.

Η αποστολή συγκρίνεται συχνά με το Apollo 8 του 1968, την πρώτη επανδρωμένη πτήση στο βαθύ διάστημα. Τότε, η διακοπή επικοινωνίας προκαλούσε μεγάλη αγωνία στο κέντρο ελέγχου, με τις πιθανότητες επιβίωσης να φτάνουν μόλις το 50%.

Το Artemis II επιδεικνύει την πρόοδο σε ασφάλεια και τεχνολογία, αλλά η επιστροφή παραμένει κρίσιμη.