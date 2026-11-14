Γιατί η NASA καλεί όλο τον πλανήτη να στρέψει φακούς και κινητά στον ουρανό στις 17 Νοεμβρίου

Το Voyager 1 της NASA ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, φτάνοντας σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη, εκεί όπου δεν έχει φτάσει κανένα ανθρώπινο κατασκεύασμα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η NASA καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία «Shine Bright for Voyager’s Light-Day». Χρησιμοποιώντας φακό ή κινητό, μπορούν να στείλουν στον ουρανό τα γράμματα V-G-R με κώδικα Μορς, αξιοποιώντας και ειδικό διαδικτυακό εργαλείο.

Η δημιουργία του σήματος γίνεται με εναλλαγές σύντομων και παρατεταμένων αναλαμπών φωτός. Οι τελείες του κώδικα Μορς αντιστοιχούν σε σύντομες λάμψεις, διάρκειας κάτω του δευτερολέπτου, και οι παύλες σε μεγαλύτερες, με παύσεις μεταξύ των γραμμάτων.

Το μήνυμα V-G-R αποδίδεται με συγκεκριμένη αλληλουχία αναλαμπών: V (· · · —), G (— — ·) και R (· — ·). Η NASA παροτρύνει τους συμμετέχοντες να καταγράψουν και να μοιραστούν τη δράση τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κώδικας Μορς συνδέει την πρωτοβουλία με τον Χρυσό Δίσκο που ήδη μεταφέρει το Voyager. Ο δίσκος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα μήνυμα Μορς με τη λατινική φράση «Ad astra per aspera» («Μέσα από τις δυσκολίες, προς τα αστέρια»).

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο που έρχεται έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια ταξιδιού του διαστημικού σκάφους. Για να γιορτάσει το επίτευγμα, η NASA διοργανώνει μια παγκόσμια πρωτοβουλία, καλώντας τους πολίτες να στρέψουν ένα φως προς τον ουρανό και να στείλουν ένα συμβολικό μήνυμα στο Voyager 1.

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Η πρωτοβουλία, με τίτλο «Shine Bright for Voyager’s Light-Day», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, μετά τη δύση του ηλίου, με τη NASA να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ανθρώπων από όλο τον κόσμο.



Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες



Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν φακό, το κινητό τους τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη φωτεινή πηγή για να στείλουν προς τον ουρανό τα γράμματα V-G-R, χρησιμοποιώντας τον κώδικα Μορς.﻿

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, η NASA έχει δημιουργήσει ένα ειδικό διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο μπορούν να ανοίξουν από το κινητό ή το tablet τους. Η οθόνη της συσκευής αναβοσβήνει αυτόματα, σχηματίζοντας τα γράμματα V-G-R στον κώδικα Μορς, ενώ οι χρήστες χρειάζεται απλώς να τη στρέψουν προς τον ουρανό.

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Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν φακό, το φως του κινητού τους, ένα φωσφορίζον στικ, ένα ηλιακό φανάρι ή ένα φως ποδηλάτου και να δημιουργήσουν μόνοι τους τις αναλαμπές, ακολουθώντας τον κώδικα Μορς.

Εναλλακτικά, μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι τους το σήμα, χρησιμοποιώντας φακό, φωσφορίζον στικ, ηλιακό φανάρι, φως ποδηλάτου ή κινητό τηλέφωνο. Για να αναβοσβήνουν το φως, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διακόπτη ή να καλύπτουν τη φωτεινή πηγή με το χέρι ή ένα κομμάτι χαρτόνι.

Στον κώδικα Μορς, οι τελείες αντιστοιχούν σε σύντομες αναλαμπές, διάρκειας μικρότερης του ενός δευτερολέπτου, ενώ οι παύλες σε μεγαλύτερες, διάρκειας περίπου ενός δευτερολέπτου. Ανάμεσα στις αναλαμπές του ίδιου γράμματος πρέπει να υπάρχει μια μικρή παύση, ενώ μεταξύ των γραμμάτων η αναμονή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.

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Πώς στέλνεται το μήνυμα V-G-R με κώδικα Μορς



Το γράμμα V αποδίδεται με τρεις σύντομες αναλαμπές και μία παρατεταμένη (· · · —). Ακολουθεί το G, με δύο παρατεταμένες και μία σύντομη αναλαμπή (— — ·), ενώ το R σχηματίζεται με μία σύντομη, μία παρατεταμένη και ακόμη μία σύντομη αναλαμπή (· — ·).

Οι συμμετέχοντες καλούνται να επαναλάβουν την ακολουθία για περίπου ένα λεπτό, κάνοντας παύση τουλάχιστον ενός δευτερολέπτου ανάμεσα στα γράμματα.

Η NASA ενθαρρύνει επίσης τους πολίτες να φωτογραφίσουν ή να βιντεοσκοπήσουν τη συμμετοχή τους και να δημοσιεύσουν το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας αναφορά στον λογαριασμό @NASA.

Παράλληλα, τους καλεί να ενημερώσουν φίλους και γείτονες και να παρατηρήσουν αν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία άλλοι άνθρωποι ή ακόμη και γνωστά τοπόσημα της περιοχής τους.



Φωτογραφία: NASA

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Το μήνυμα σε κώδικα Μορς που μεταφέρει ήδη το Voyager



Ο κώδικας Μορς έχει ήδη τη δική του θέση στην ιστορία της αποστολής Voyager.

Τα δύο διαστημικά σκάφη, Voyager 1 και Voyager 2, μεταφέρουν τον περίφημο Χρυσό Δίσκο (Golden Record), ένα είδος διαστρικής ευχετήριας κάρτας που περιλαμβάνει μουσική, ήχους από τη Γη και μηνύματα των ανθρώπων του πλανήτη μας.

Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει και ένα μήνυμα γραμμένο σε κώδικα Μορς: η λατινική φράση «Ad astra per aspera», που σημαίνει «Μέσα από τις δυσκολίες, προς τα αστέρια».

Στην παγκόσμια πρωτοβουλία της NASA μπορούν να συμμετάσχουν και οι πολίτες στην Ελλάδα, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, μετά την τοπική δύση του ηλίου, στρέφοντας έναν φακό ή το κινητό τους προς τον ουρανό»