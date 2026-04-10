Οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II έγραψαν ιστορία -Παρακολουθήστε την επιστροφή τους στη Γη - iefimerida.gr

Έγραψαν ιστορία και επιστρέφουν πίσω στο σπίτι μας τη Γη. Ο λόγος φυσικά για τους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Artemis II.

Η άφιξή τους στο έδαφος έχει υπολογιστεί λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), μετά από ένα ταξίδι δέκα ημερών που θα μείνει στην ιστορία, καθώς έσπασαν ρεκόρ ως η αποστολή που έφτασε πιο μακριά στα βάθυ του σύμπαντος από οποιαδήποτε άλλη (πάντα μιλώντας με απόλυτους αριθμούς).

Παρακουθήστε ζωντανά την επιστροφή των αστροναυτών της NASA, που έκαναν ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια του ανθρώπου να ξεκλειδώσει τα μυστικά του σύμπαντος.

Παρακολουθήστε την στιγμή που η κάψουλα με τους 4 αστροναύτες πέφτει στον Ειρηνικό Ωκεανό: