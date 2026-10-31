 Η NASA δημοσίευσε τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του διαστήματος για το Halloween -Ο τρομακτικός Ήλιος και τα απόκοσμα «μάτια» - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA δημοσίευσε τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του διαστήματος για το Halloween -Ο τρομακτικός Ήλιος και τα απόκοσμα «μάτια»

NASA
Φωτογραφία: NASA
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η NASA γιορτάζει το Halloween δημοσιεύοντας τις πιο απόκοσμες φωτογραφίες της από το σύμπαν.

Η διαστημική υπηρεσία δημοσίευσε χθες Τετάρτη, ενόψει της 31ης Οκτωβρίου, διάφορα παράξενα ουράνια φαινόμενα. Σχηματισμοί που θυμίζουν κρανία και μάτια φαντασμάτων περιλαμβάνονται σε μια συλλογή από απόκοσμες εικόνες του διαστήματος, ταιριαστές με το κλίμα του Halloween.

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Μία από τις φωτογραφίες απεικονίζει τον Ήλιο να μοιάζει με ένα γιγαντιαίο «φανάρι» από κολοκύθα (jack-o'-lantern) – καθώς οι ενεργές περιοχές στην επιφάνειά του παραπέμπουν σε κολοκύθα που έχει σκαλιστεί.

NASA

Μια άλλη εικόνα παρουσιάζει ένα «κακό μάτι». Πρόκειται για ένα νεαρό πλανητικό νεφέλωμα σε σχήμα ματιού, με τιρκουάζ-πράσινο χρώμα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8.000 ετών φωτός.

NASA
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NASA
NASA
NASA

Παρουσιάζοντας τέσσερις σχηματισμούς που μοιάζουν με μάτια, η υπηρεσία έγραψε: «Έχετε νιώσει ποτέ την αίσθηση ότι κάποιος σας παρακολουθεί; Αν και όλα αυτά τα κοσμικά αντικείμενα βρίσκονται εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, μπορούν παρ' όλα αυτά να μας προκαλέσουν ρίγη, όταν διαπιστώνουμε ότι… μας κοιτάζουν κι αυτά».

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