Πράσινο φως από το Συμβούλιο της ΕΕ σε διαπραγματεύσεις με Βρετανία και Καναδά για συμμετοχή στο «SAFE» - iefimerida.gr

Πράσινο φως από το Συμβούλιο της ΕΕ σε διαπραγματεύσεις με Βρετανία και Καναδά για συμμετοχή στο «SAFE»

Σημαία της ΕΕ στις Βρυξέλλες
Σημαία της ΕΕ στις Βρυξέλλες / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Συμβούλιο της ΕΕ ζήτησε από την Κομισιόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, για τη συμμετοχή τους σε έργα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό «SAFE», μέσω δανείων.

Συγκεκριμένα, η δανική προεδρία της ΕΕ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ που συνεδρίασε σήμερα σε επίπεδο πρεσβευτών των κρατών-μελών, ομόφωνα συμφώνησε να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά για να συμμετάσχουν στο μέσο «SAFE» για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ.

Όπως σημειώνεται από Ευρωπαίους διπλωμάτες, η εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή είναι να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς. Να υπάρξουν δηλαδή δύο χωριστές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε δύο χωριστές συμφωνίες, δεδομένου ότι η κάθε τρίτη χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά στο «SAFE» είναι δυνατή επειδή και οι δύο χώρες έχουν υπογράψει Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την Ασφάλεια και την Άμυνα με την ΕΕ.

Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, η Τουρκία και η Νότια Κορέα έχουν επίσημα δηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε έργα που υποστηρίζονται από το μέσο «SAFE».

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

