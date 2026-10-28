Μυστήριο το πού βρίσκεται ο Φλάβιο Μπολσονάρου μετά τη φυγή του από τη Βραζιλία -Πέταξε για τον Ισημερινό, λέει η Αργεντινή - iefimerida.gr

Σύγχυση επικρατεί σχετικά με το πού βρίσκεται Φλάβιο Μπολσονάρου, μετά την ακύρωση των διαβατηρίων του από τις βραζιλιάνικες αρχές, και τις δηλώσεις Αργεντινών αξιωματούχων ότι επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τον Ισημερινό.



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Αργεντινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο Φλάβιο Μπολσονάρου διέσχισε τα χερσαία σύνορα και επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό τον Ισημερινό, διαψεύδοντας προηγούμενες πληροφορίες που τον τοποθετούσαν στις ΗΠΑ.

Η αναστάτωση ξεκίνησε μετά την εντολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να παραδώσει τα διαβατήριά του για έρευνα για ξέπλυμα χρήματος.

Ο Μπολσονάρου βρίσκεται αντιμέτωπος και με άλλες έρευνες που αφορούν τη χρηματοδότηση ταινίας για τον πατέρα του, αλλά και πιθανές σχέσεις του με δικηγόρο που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον Λούλα, δεν έχει αναγνωρίσει το αποτέλεσμα και ζητά την ακύρωση των εκλογών.

Νωρίτερα την Τρίτη, πηγές είχαν αναφέρει στο BBC ότι ο ηττημένος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας είχε φτάσει στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αρχές μετανάστευσης της Αργεντινής δήλωσαν αργότερα ότι διέσχισε τα χερσαία σύνορα της Βραζιλίας με την Αργεντινή, αργά το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα). Σύμφωνα με ανάρτησή τους στο Twitter, ο ίδιος, η σύζυγός του και οι δύο κόρες του επιβιβάστηκαν λίγο αργότερα σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την πόλη Γκουαγιακίλ του Ισημερινού. Δεν είναι σαφές αν ο Ισημερινός αποτελεί τον τελικό προορισμό τους.



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Νωρίτερα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είχε επιβεβαιώσει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα χορηγούσε βίζες στον Μπολσονάρου και την οικογένειά του, εφόσον τις ζητούσαν. Ερωτηθείς για το πού βρίσκεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Άκουσα ότι βρίσκεται στην Αργεντινή».

Αντιμέτωπος με έρευνες στη Βραζιλία ο Μπολσονάρου

Η σύγχυση γύρω από το πού βρίσκεται ο Μπολσονάρου ξεκίνησε λίγες ώρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε να παραδώσει τα διαβατήριά του, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Ο Μπολσονάρου δεν έχει κατηγορηθεί και αρνείται τις καταγγελίες. Το δικαστήριο τού έδωσε προθεσμία 24 ωρών, την οποία δεν τήρησε, με αποτέλεσμα οι αρχές να ακυρώσουν τα έγγραφα. Ο ίδιος δήλωνε ότι δεν σκόπευε να εγκαταλείψει τη χώρα και ότι θα παρέμενε στη Βραζιλία για να ηγηθεί της αντιπολίτευσης απέναντι στον αριστερό αντίπαλό του, τον Πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές την Κυριακή.



Οι δικηγόροι του ανέφεραν στο BBC ότι «δεν είχαν την παραμικρή ιδέα» για το πού βρισκόταν, ενώ πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές της Βραζιλίας ελέγχουν τα συνοριακά περάσματα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο Μπολσονάρου ταξίδεψε στη γειτονική Αργεντινή. Την ίδια στιγμή, οι αρχές της Αργεντινής δήλωναν στο BBC ότι δεν υπήρχε καμία καταγραφή εισόδου του γερουσιαστή στη χώρα τους από κάποιο συνοριακό πέρασμα.

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Ο Μπολσονάρου βρίσκεται αντιμέτωπος και με άλλες έρευνες. Μία αφορά τη χρηματοδότηση ταινίας για τον πατέρα του, πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε ότι σχεδίαζε πραξικόπημα και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Άλλη έρευνα αφορά πιθανές σχέσεις του με Βραζιλιάνο δικηγόρο που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω ενός κυκλώματος απάτης. Η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ανακάλυψε πως ο Μπολσονάρου είχε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς μιας εταιρείας που ανήκει στον εν λόγω δικηγόρο. Ο Μπολσονάρου αρνείται ότι συνεργάστηκε με τον δικηγόρο και χαρακτήρισε την κατάσχεση των διαβατηρίων του απόπειρα εκφοβισμού.



Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε έρευνα για πιθανή χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το εξωτερικό.



Ο Μπολσονάρου ηττήθηκε την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των εκλογών από τον Λούλα, συγκεντρώνοντας το 48,21% των ψήφων έναντι 51,79% του αντιπάλου του. Παρά τη διαφορά των 4,4 εκατομμυρίων ψήφων, δεν έχει αναγνωρίσει την ήττα του και ζητά την ακύρωση των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η παράταση της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες -την οποία ζήτησε και η παράταξή του- τον έθεσε σε μειονεκτική θέση. Ωστόσο, το κόμμα του, το Φιλελεύθερο Κόμμα, έχει αποδεχθεί το αποτέλεσμα, αν και ανέφερε ότι η παράταση της ψηφοφορίας «χρήζει διερεύνησης».

