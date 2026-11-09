Μυστήριο με πιανίστα κρουαζιερόπλοιου που βρέθηκε στον Ειρηνικό -Πέρασε ώρες στη θάλασσα, τον έσωσαν ψαράδες σε «κατάσταση σοκ» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένας πιανίστας κρουαζιερόπλοιου της Royal Caribbean βρέθηκε να δίνει μάχη για τη ζωή του στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού στα οποία πέρασε σχεδόν εννέα ώρες αφού έπεσε από το πλοίο.



Όπως μετέδωσε το δίκτυο CBS, δύο ψαράδες που είχαν βγει για ψάρεμα ξιφία τον εντόπισαν περίπου 20 μίλια ανοιχτά των ακτών του νησιού Καταλίνα, στην Καλιφόρνια.

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Ο Σον Νόρτον και ο Γκράντ Γκάρετ ψάρευαν όταν, γύρω στο μεσημέρι, εντόπισαν κάτι που έμοιαζε με άνθρωπο μέσα στο νερό. «Είπα: "Ναι, είναι άνθρωπος. Σταματήστε το σκάφος, μαζέψτε όλες τις πετονιές"», δήλωσε ο Γκάρετ στο CBS. Οι δύο άνδρες έσπευσαν να τον ανεβάσουν στο σκάφος. Ο άντρας ήταν σε κατάσταση σοκ καθώς είχαν περάσει ώρες που βρισκόταν αβοήθητος στη θάλασσα. «Ο Γκραντ κι εγώ πιάσαμε ο καθένας από ένα χέρι και τον σηκώσαμε», είπε ο Νόρτον. «Ήταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ». Μόλις συνήλθε αρκετά ώστε να μπορέσει να μιλήσει, ο άνδρας αποκάλυψε στους διασώστες του ότι εργαζόταν ως πιανίστας στο κρουαζιερόπλοιο «Ovation of the Seas» της Royal Caribbean, ένα πλοίο 14 καταστρωμάτων. «Το μόνο που μου είπε ήταν: "Σας ευχαριστώ. Νόμιζα ότι θα πέθαινα"», είπε ο Νόρτον.

Βίντεο: Τι δήλωσαν οι ψαράδες που έσωσαν τον πιανίστα κρουαζιερόπλοιου

Στο σημείο κλήθηκαν ναυαγοσώστες του Newport Beach. Ο επικεφαλής της επιχείρησης, Adam Yacenda, δήλωσε ότι ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου 15 με 20 μίλια ανοιχτά των ακτών. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε πέσει στη θάλασσα περίπου εννέα ώρες νωρίτερα. Ο πιανίστας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και αναμένεται να επιζήσει, σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άντρας βρέθηκε στο νερό.



Ο Νόρτον εκτίμησε ότι οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του ωκεανού ενδέχεται να βοήθησαν τον πιανίστα να επιβιώσει. «Έχουμε αυτή την ακραία χρονιά με ένα υπερ-φαινόμενο Ελ Νίνιo. Ο άνθρωπος αυτός έμεινε στο νερό για περίπου 10 ώρες, αλλά η θερμοκρασία του νερού ήταν 76 βαθμοί Φαρενάιτ (περίπου 24,5°C)», ανέφερε. «Αν ήταν άλλη χρονιά, αποκλείεται να τα είχε καταφέρει».

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Το «Ovation of the Seas» ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει στο Λος Άντζελες στις 6 Νοεμβρίου, περίπου στις 7 το πρωί (ώρα Ειρηνικού). Οι ναυαγοσώστες του Newport Beach εκτίμησαν ότι ο πιανίστας έπεσε στη θάλασσα γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, αρκετές ώρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του πλοίου.



Η Royal Caribbean συνήθως αλλάζει την πορεία των πλοίων της και ξεκινά επιχειρήσεις έρευνας όταν ένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος πέσει στη θάλασσα. Ωστόσο, σύμφωνα με το TheTravel.com, επιβάτες στο «Ovation of the Seas» ανέφεραν ότι δεν υπήρξε κάποια ειδοποίηση μετά το περιστατικό.



Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει την ταυτότητα του πιανίστα, ούτε έχουν εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα. Εκπρόσωπος του ομίλου Royal Caribbean δήλωσε στην Daily Mail: «Παρέχουμε υποστήριξη και βοήθεια στο μέλος του πληρώματός μας στη δύσκολη αυτή στιγμή. Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα του εργαζομένου μας, δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες».