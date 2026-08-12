Λύθηκε το μυστήριο με τη μοτοσικλέτα και τους δύο αναβάτες της -Ήταν θαμμένοι σε ποταμό για 80 χρόνια - iefimerida.gr

Μια ιστορική ανακάλυψη έγινε προ λίγων ημέρων, με τις αρχές να εντοπίζουν μια μοτοσικλέτα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την έρευνα που ακολουθήσε να αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες σε ευρωπαϊκή πόλη, όταν στη Βουδαπέστη εντοπίστηκε μια μοτοσικλέτα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία παρέμενε κρυμμένη κάτω από την επιφάνεια του ποταμού Δούναβη.

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