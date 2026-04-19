Μυστήριο με την παρουσία Βανς στις νέες συνομιλίες με το Ιράν - «Σύγχυση» μεταξύ Λευκού Οίκου και Τραμπ, λέει το CNN - iefimerida.gr

Σύγχυση έχει προκληθεί σχετικά με το αν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα είναι εκ νέου επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως το βράδυ της Δευτέρας θα φτάσει στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία για τις νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αν και η παρουσία Ιρανών προς το παρόν κάθε άλλο παρά δεδομένη είναι. Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Τζέι Ντι Βανς δεν θα βρίσκεται στο αεροπλάνο.

Μιλώντας στο ABC News, ο Τραμπ είπε πως αυτό θα συμβεί για λόγους ασφαλείας, διαβεβαιώνοντας πως δεν τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης στον αντιπρόεδρο. «Είναι μόνο για λόγους ασφαλείας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Ο Τζέι Ντι είναι υπέροχος».

CNN: Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Βανς θα πάει κανονικά στο Πακιστάν

Ωστόσο λίγο αργότερα, το CNN έγραψε πως ενημερώθηκε από τον Λευκό Οίκο σχετικά με παρουσία του Βανς στις διαπραγματεύσεις. «Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα παραστεί στον επόμενο γύρο των συνομιλιών για το Ιράν στο Πακιστάν, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, όπως ενημέρωσε το CNN ο Λευκός Οίκος».

Το αμερικανικό δίκτυο παρατηρεί πως η δήλωση Τραμπ προκάλεσε «σύγχυση» σχετικά με το ποιοι αξιωματούχοι θα παρευρεθούν στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.