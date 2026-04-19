Μυστήριο με την παρουσία Βανς στις νέες συνομιλίες με το Ιράν - «Σύγχυση» μεταξύ Λευκού Οίκου και Τραμπ, λέει το CNN - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με την παρουσία Βανς στις νέες συνομιλίες με το Ιράν - «Σύγχυση» μεταξύ Λευκού Οίκου και Τραμπ, λέει το CNN

Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και πίσω του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς
EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σύγχυση έχει προκληθεί σχετικά με το αν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα είναι εκ νέου επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως το βράδυ της Δευτέρας θα φτάσει στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία για τις νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αν και η παρουσία Ιρανών προς το παρόν κάθε άλλο παρά δεδομένη είναι. Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Τζέι Ντι Βανς δεν θα βρίσκεται στο αεροπλάνο.

Μιλώντας στο ABC News, ο Τραμπ είπε πως αυτό θα συμβεί για λόγους ασφαλείας, διαβεβαιώνοντας πως δεν τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης στον αντιπρόεδρο. «Είναι μόνο για λόγους ασφαλείας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Ο Τζέι Ντι είναι υπέροχος».

CNN: Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Βανς θα πάει κανονικά στο Πακιστάν

Ωστόσο λίγο αργότερα, το CNN έγραψε πως ενημερώθηκε από τον Λευκό Οίκο σχετικά με παρουσία του Βανς στις διαπραγματεύσεις. «Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα παραστεί στον επόμενο γύρο των συνομιλιών για το Ιράν στο Πακιστάν, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, όπως ενημέρωσε το CNN ο Λευκός Οίκος».

Το αμερικανικό δίκτυο παρατηρεί πως η δήλωση Τραμπ προκάλεσε «σύγχυση» σχετικά με το ποιοι αξιωματούχοι θα παρευρεθούν στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ντόναλντ Τραμπ ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ Ιράν ΗΠΑ Λευκός Οίκος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

