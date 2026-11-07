Το μυστικό καταφύγιο του Εμανουέλ Μακρόν έξω από το Παρίσι - Θα καταφύγει σε περίπτωση που το Ελιζέ δεχθεί επίθεση από διαδηλωτές - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν διαθέτει μυστικό καταφύγιο έξω από το Παρίσι, για να κρυφτεί σε περίπτωση που διαδηλωτές εισβάλουν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Ένα μυστικό καταφύγιο έξω από το Παρίσι διαθέτει ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως υποστηρίζει το νέο βιβλίο «La Nouvelle Armée des Ombres» (Ο Νέος Στρατός των Σκιών).

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Σύμφωνα με το βιβλίο των ερευνητικών δημοσιογράφων Πιερ Γκαστινώ, Αντουάν Ιζαμπάρ και Φρανκ Ρενό, πρόκειται για καταφύγιο στα προάστια του Παρισιού όπου ο Μακρόν θα καταφύγει σε περίπτωση που το Ελιζέ δεχθεί επίθεση από διαδηλωτές.



Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία συγκλονίζεται από πανεθνικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.



Η εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων το 2018 η αιτία για τη δημιουργία του καταφυγίου

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, οι προετοιμασίες για τη δημιουργία του καταφυγίου προκλήθηκαν εν μέρει από την εξέγερση των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή Πουί-αν-Βελαί.



«Η κυβέρνηση είχε τρομοκρατηθεί» από τις ταραχές, δήλωσε ένας από τους συγγραφείς στο γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter την Παρασκευή.



Το βιβλίο αναφέρει ότι οι Γάλλοι αξιωματούχοι άντλησαν διδάγματα από τις ταραχές του Φεβρουαρίου του 1934, οι οποίες οδήγησαν στην πτώση της γαλλικής κυβέρνησης, και άρχισαν να εξετάζουν σχέδια για την απομάκρυνση του προέδρου σε περίπτωση σοβαρών κοινωνικών αναταραχών.

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Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι αρχές φοβούνται πως μια εκλογική νίκη της Μαρίν Λεπέν και του κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού, θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν «τρίτο γύρο» διαδηλώσεων, με ριζοσπάστες ακτιβιστές της Αριστεράς, νέους και αγωνιστές από αγροτικές περιοχές να κατεβαίνουν στους δρόμους για να αμφισβητήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Υποστηρίζουν επίσης ότι μια νίκη του ακροαριστερού Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος, σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε να περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ενδέχεται να προκαλέσει «παθητική αντίσταση» στο εσωτερικό των αστυνομικών δυνάμεων.