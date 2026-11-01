FT: Η μυστική βιομηχανία των χάκερ στη Βόρεια Κορέα -Η στρατολόγηση από το δημοτικό και τα πανεπιστήμια κυβερνοπολέμου - iefimerida.gr

Η Βόρεια Κορέα μπορεί να είναι μια χώρα απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, όμως στον ψηφιακό χώρο έχει καταφέρει να αποκτήσει μια τρομακτική ισχύ.

Πίσω από τα κλειστά σύνορά της, το καθεστώς της Πιονγιάνγκ έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό κυβερνοεπιθέσεων, με χάκερ που έχουν βάλει στο στόχαστρο από κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ και κεντρικές τράπεζες μέχρι ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, αποσπώντας δισεκατομμύρια δολάρια, αναφέρουν οι Financial Times.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται, ένας οργανωμένος κρατικός μηχανισμός που εντοπίζει ταλαντούχους μαθητές από μικρή ηλικία, τους εκπαιδεύει σε εξειδικευμένα ιδρύματα και τους αξιοποιεί σε επιχειρήσεις που αποφέρουν τεράστια έσοδα στην Πιονγιάνγκ.

Η φήμη των Βορειοκορεατών χάκερ ενισχύεται από τη φερόμενη εμπλοκή τους στη νέα κυβερνοεπίθεση κατά της Binance, ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η σύνδεση με την Πιονγιάνγκ, το ποσό θα είναι σχεδόν διπλάσιο από το σύνολο των κρυπτονομισμάτων που εκλάπησαν παγκοσμίως το προηγούμενο έτος και θα αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Βόρειας Κορέας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαθητές παρακολουθούν την πρώτη ημέρα των μαθημάτων τους στο δημοτικό σχολείο Ryonhwa, στην Πιονγιάνγκ της Βόρειας Κορέας. (Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Jon Chol Jin)



Από τις σχολικές αίθουσες στις κυβερνοεπιθέσεις

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τις διεθνείς κυρώσεις, η Βόρεια Κορέα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της στον κυβερνοχώρο, παράλληλα με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται ένα οργανωμένο σύστημα εντοπισμού και εκπαίδευσης νέων με ιδιαίτερες ικανότητες στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και την πληροφορική. Στόχος είναι η δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορεί να πραγματοποιεί κυβερνοεπιθέσεις και να εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για το κράτος.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, περίπου 8.400 άτομα στη Βόρεια Κορέα εκτιμάται ότι απασχολούνται σε δραστηριότητες κυβερνοπολέμου. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και δεν αφορά αποκλειστικά επαγγελματίες χάκερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπουδές στο hacking

Όπως αναφέρουν ειδικοί σε θέματα που άπτονται της Βόρειας Κορέας, οι μαθητές που επιλέγονται ακολουθούν προγράμματα προηγμένης τεχνικής εκπαίδευσης διάρκειας τριών έως πέντε ετών. Όσοι ξεχωρίζουν συνεχίζουν σε εξειδικευμένα πανεπιστημιακά προγράμματα.

Έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, που δημοσιεύθηκε φέτος, περιγράφει πενταετές πρόγραμμα σπουδών στο επίλεκτο Κολέγιο Moranbong της Πιονγιάνγκ, όπου η στρατιωτική εκπαίδευση συνδυάζεται με την εκμάθηση τεχνικών hacking και αποκρυπτογράφησης κώδικα.

Ορισμένοι από τους πιο ικανούς εκπαιδευόμενους φέρονται, μάλιστα, να συνεχίζουν την κατάρτισή τους στο εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα και τη Ρωσία.

«Οι μαθητές της Βόρειας Κορέας που διαπρέπουν στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες επιλέγονται και εκπαιδεύονται στο hacking από την εφηβεία τους», ανέφερε ο Σάιμον Τσόι, επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας κυβερνοασφάλειας StealthMole, στους Financial Times.

Δισεκατομμύρια από τις ψηφιακές κλοπές

Η κυβερνοεγκληματική δραστηριότητα αποτελεί πλέον σημαντική πηγή εσόδων για την Πιονγιάνγκ, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis, Βορειοκορεάτες χάκερ απέσπασαν το προηγούμενο έτος περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% των συνολικών κλοπών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως. Πρόκειται για αύξηση 51% σε σύγκριση με το 2024.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κρατική υποστήριξη προσφέρει στους δράστες ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να επιχειρούν χωρίς να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο δίωξης στο εσωτερικό της χώρας τους.

Κατά τον Σάιμον Τσόι, αυτή η συνθήκη τούς καθιστά πιο τολμηρούς από άλλες ομάδες κυβερνοεγκληματιών.

«Επειδή δεν αντιμετωπίζουν καμία ευθύνη στο εσωτερικό, μπορούν να στοχοποιήσουν ενεργά και να χακάρουν ξένα ιδρύματα», πρόσθεσε ο Σιν Μπέομ-τσουλ.

Την ίδια ώρα, η οικονομία της Βόρειας Κορέας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και από τη στενότερη συνεργασία της με τη Ρωσία. Η Πιονγιάνγκ έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με όπλα και στρατεύματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, καύσιμα και άλλες μορφές πληρωμών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα πλαστά χαρτονομίσματα στις μεγαλύτερες κυβερνοληστείες

Η αξιοποίηση παράνομων δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση ξένου συναλλάγματος δεν αποτελεί νέα πρακτική για τη Βόρεια Κορέα.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι αμερικανικές αρχές είχαν κατηγορήσει το καθεστώς για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών, στην παραγωγή παραποιημένων τσιγάρων και στην κατασκευή ιδιαίτερα εξελιγμένων πλαστών χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων.

O ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν (AP Photo/Ahn Young-joon)

Το 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στο λεγόμενο Γραφείο 39, μια μυστική υπηρεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, την οποία κατηγόρησαν ότι διαχειριζόταν κεφάλαια για την ηγεσία της χώρας και συγκέντρωνε χρήματα, μεταξύ άλλων, μέσω της διακίνησης ναρκωτικών. Στις πηγές παράνομων εσόδων έχουν συμπεριληφθεί και ασφαλιστικές απαιτήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την πάροδο των ετών, το ενδιαφέρον της Πιονγιάνγκ στράφηκε ολοένα περισσότερο στις δυνατότητες του κυβερνοεγκλήματος.

Η επίθεση στη Sony Pictures

Το 2014, οι Βορειοκορεάτες χάκερ βρέθηκαν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά την κυβερνοεπίθεση στη Sony Pictures. Η επίθεση θεωρήθηκε ευρέως αντίποινα για την ταινία «The Interview», μια κωμωδία με θέμα ένα φανταστικό σχέδιο δολοφονίας του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Δύο χρόνια αργότερα, χάκερ απέσπασαν 81 εκατομμύρια δολάρια από την κεντρική τράπεζα του Μπαγκλαντές, με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές να αποδίδουν την επίθεση στη Βόρεια Κορέα.

Η εξάπλωση των κρυπτονομισμάτων άνοιξε στη συνέχεια ένα νέο πεδίο δράσης, προσφέροντας τη δυνατότητα απόσπασης τεράστιων χρηματικών ποσών, με δυσκολότερο τον εντοπισμό και την παρακολούθησή τους.

Το 2022, η ομάδα Lazarus Group, που συνδέεται με το βορειοκορεατικό κράτος, θεωρήθηκε ύποπτη για την κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 620 εκατομμυρίων δολαρίων από το δίκτυο Ronin, το οποίο υποστήριζε βιντεοπαιχνίδι βασισμένο στην τεχνολογία blockchain.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2024, η ομάδα TraderTraitor, η οποία φέρεται να αποτελεί μέρος της Lazarus, απέσπασε 308 εκατομμύρια δολάρια από το ιαπωνικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων DMM Bitcoin, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιάπωνες ερευνητές. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε αφού ένας εργαζόμενος σε εταιρεία ψηφιακών πορτοφολιών παραπλανήθηκε ώστε να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό.

Η ίδια ομάδα κατηγορείται και για την πρόσφατη επίθεση στην Binance, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Τον Φεβρουάριο του 2025, Βορειοκορεάτες χάκερ έκλεψαν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια από την πλατφόρμα Bybit, με έδρα το Ντουμπάι, σύμφωνα με το FBI. Μέχρι την αναφερόμενη επίθεση στην Binance, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κλοπή κρυπτονομισμάτων.

Η Βόρεια Κορέα έχει απορρίψει στο παρελθόν τις κατηγορίες για συμμετοχή σε κυβερνοεγκλήματα, χαρακτηρίζοντάς τες «παράλογη συκοφαντία».

Οι μυστικοί τηλεργαζόμενοι

Πέρα από τις απευθείας κυβερνοεπιθέσεις, η Πιονγιάνγκ έχει αναπτύξει και άλλες μεθόδους εξασφάλισης εσόδων μέσω του διαδικτύου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, Βορειοκορεάτες έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν κρυφά θέσεις τηλεργασίας σε εταιρείες του εξωτερικού, μεταφέροντας τους μισθούς τους στο καθεστώς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρόσβασή τους στα εταιρικά δίκτυα αξιοποιήθηκε και για τη διευκόλυνση κυβερνοεπιθέσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, πράκτορες της Βόρειας Κορέας που εμφανίζονταν ως τηλεργαζόμενοι διείσδυσαν σε περισσότερες από 300 αμερικανικές επιχειρήσεις την περίοδο 2020-2024, αποφέροντας τουλάχιστον 6,8 εκατομμύρια δολάρια στην Πιονγιάνγκ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα χρήματα που συγκεντρώνονται από αυτές τις δραστηριότητες αποτελούν ολοένα σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης των στρατιωτικών προγραμμάτων της χώρας.

Σε έκθεση του Μαρτίου 2024, παρατηρητές του ΟΗΕ για την εφαρμογή των κυρώσεων ανέφεραν ότι ερευνούσαν 58 ύποπτες βορειοκορεατικές επιθέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, από το 2017 έως το 2023. Η συνολική αξία τους υπολογιζόταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα έσοδα να φέρονται να έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης οπλικών συστημάτων.