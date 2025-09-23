Απίστευτα ευρήματα των Μυστικών Υπηρεσιών κοντά στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη -Εξάρθρωσαν απειλή, θα διέλυαν τις επικοινωνίες - iefimerida.gr

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εξάρθρωσαν «επικείμενη τηλεπικοινωνιακή απειλή» κοντά στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποκάλυψαν και εξάρθρωσαν μια μυστική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή της Νέας Υόρκης, η οποία είχε τη δυνατότητα να διαταράξει τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακάλυψη έγινε την ώρα που οι διεθνείς ηγέτες ετοιμάζονταν να συμμετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε κοντινή απόσταση, ανέφεραν οι New York Times, και ενώ σε λίγη ώρα θα ανεβεί στο βήμα του ομιλητή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Νέα Υόρκη: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εξάρθρωσαν τηλεπικοινωνιακή απειλή κοντά στον ΟΗΕ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Guardian, οι Αρχές αποκάλυψαν ότι το κρυφό σύστημα επικοινωνιών περιλάμβανε πάνω από 100.000 κάρτες SIM και 300 διακομιστές-rooter.

Είχε σχεδιαστεί για να επιτρέπει την ανώνυμη, κρυπτογραφημένη ανταλλαγή μηνυμάτων και είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στις υπηρεσίες επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάρθρωση απειλής στη Νέα Υόρκη, κοντά στα κτίρια του ΟΗΕ

«Το ενδεχόμενο διατάραξης των τηλεπικοινωνιών της χώρας μας που δημιουργεί αυτό το δίκτυο συσκευών δεν μπορεί να αγνοηθεί» δήλωσε ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Σον Κούραν, προσθέτοντας:

«Η αποστολή των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ αφορά την πρόληψη και αυτή η έρευνα καθιστά σαφές στους πιθανούς κακοποιούς ότι οι επικείμενες απειλές για τους προστατευόμενούς μας θα διερευνηθούν αμέσως, θα εντοπιστούν και θα εξαρθρωθούν».

Οι μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σαμποτάζ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, το δίκτυο μπορούσε να στείλει έως και 30.000.000 γραπτά μηνύματα ανά λεπτό χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του αποστολέα, μια επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας, σημείωσε ο αξιωματούχος.

Ενώ οι ερευνητές δεν έχουν βρει άμεσες αποδείξεις που να συνδέουν το σύστημα με απειλή κατά της εκδήλωσης του ΟΗΕ, εκπρόσωποι των Μυστικών Υπηρεσιών, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα λόγω της φύσης της υπόθεσης, επιβεβαίωσαν ότι το δίκτυο δεν είναι πλέον ενεργό, σύμφωνα με το βρετανικό ΜΜΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσαν ότι οι διακομιστές θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ανώνυμες τηλεφωνικές απειλές και να απενεργοποιήσουν πύργους κινητής τηλεφωνίας. Είχε τη δυνατότητα, ουσιαστικά, «να κλείσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Νέα Υόρκη», σύμφωνα με τον Matt McCool, τον ειδικό πράκτορα, υπεύθυνο των Μυστικών Υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη.

Ο κρυφός ηλεκτρονικός λαβύρινθος ήταν τόσο ισχυρός που θα μπορούσε να στείλει ένα κρυπτογραφημένο και ανώνυμο μήνυμα σε κάθε άνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε 12 λεπτά, είπε ο McCool.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν διευκρίνισαν ποιος ήταν πίσω από αυτή την επίθεση, αλλά «η πρώιμη ανάλυση υποδεικνύει επικοινωνίες κινητής τηλεφωνίας μεταξύ φορέων απειλής εθνικού-κρατικού χαρακτήρα και ατόμων που είναι γνωστά στις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου».

Ο Τραμπ θα περιγράψει το «όραμά του για τον κόσμο»

Η επιχείρηση έλαβε χώρα εν όψει της ομιλίας του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα βάλει στο στόχαστρο την παγκοσμιοποίηση και θα συζητήσει το «όραμά του για τον κόσμο», λέει ο Λευκός Οίκος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομιλία του αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 16:50 ώρα Ελλάδος σήμερα, κατά την πρώτη επίσημη ημέρα της ετήσιας γενικής συζήτησης της συνέλευσης των ηγετών του κόσμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει δεύτερος, μετά τον πρόεδρο Λούλα της Βραζιλίας, στο πλαίσιο μιας μακρόχρονης παράδοσης.



Θα εκφωνήσει ομιλία «για την ανανέωση της αμερικανικής δύναμης σε όλο τον κόσμο», σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Θα αναφερθεί, επίσης, στα «ιστορικά επιτεύγματά του μέσα σε μόλις οκτώ μήνες, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού πολέμων και συγκρούσεων», ανέφερε η Λέβιτ σε χθεσινή της δήλωση.

«Ο πρόεδρος θα αναφερθεί, επίσης, στο πώς οι παγκοσμιοποιητικοί θεσμοί έχουν αποσυνθέσει σημαντικά την παγκόσμια τάξη και θα διατυπώσει το εποικοδομητικό όραμά του για τον κόσμο», πρόσθεσε η ίδια.