Mπλοκαρισμένο στο λιμάνι του Μαϊάμι το κρουαζιερόπλοιο MSC Poesia -Γιατί το ακινητοποίησαν οι Αμερικανοί επιθεωρητές - iefimerida.gr

Άδοξο τέλος είχε η κρουαζιέρα του MSC Poesia από το Μαϊάμι, καθώς ακυρώθηκε πλήρως μετά από αιφνιδιαστικό απαγορευτικό απόπλου της αμερικανικής Ακτοφυλακής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Επιθεωρητές της αμερικανικής Ακτοφυλακής επιβιβάστηκαν στο MSC Poesia την προγραμματισμένη ημέρα αναχώρησης, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν ήδη στο πλοίο. Αρχικά, η εταιρεία MSC ενημέρωσε για απλή καθυστέρηση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Μετά από αναμονή 48 ωρών στο λιμάνι, η κρουαζιέρα ματαιώθηκε οριστικά, καθώς το πλοίο δεν εξασφάλισε άδεια ναυσιπλοΐας. Το δρομολόγιο περιελάμβανε επισκέψεις σε Τζαμάικα, Κολομβία, Παναμά, Κόστα Ρίκα, Ονδούρα και Μπελίζ.

Ο διοικητής της Ακτοφυλακής επιβεβαίωσε τον εντοπισμό κρίσιμων προβλημάτων στα λειτουργικά συστήματα του πλοίου. Το κρουαζιερόπλοιο θα παραμείνει ελλιμενισμένο μέχρι την πλήρη αποκατάσταση όλων των ανωμαλιών για να λάβει άδεια απόπλου.

Η MSC ενεργοποίησε σχέδιο αρωγής, παρέχοντας διαμονή στο πλοίο για τη διευκόλυνση των πτήσεων επιστροφής. Η εταιρεία εγγυήθηκε πλήρη επιστροφή χρημάτων και χορήγησε πιστωτικό κουπόνι για μελλοντική κρουαζιέρα ίσης αξίας.

Οι τουρίστες είχαν ήδη επιβιβαστεί στο πλοίο, έτοιμοι για μια περιήγηση έντεκα διανυκτερεύσεων στους κοραλλιογενείς υφάλους της Καραϊβικής και στα κανάλια της Κεντρικής Αμερικής.

Ωστόσο, το ταξίδι των επιβατών του MSC Poesia δεν ξεκίνησε ποτέ από την αποβάθρα του PortMiami. Σύμφωνα με το lasicilia.it, η ακύρωση αποφασίστηκε έπειτα από διοικητική δέσμευση που επιβλήθηκε από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από ενδελεχή επιθεώρηση που αποκάλυψε σοβαρές μη συμμορφώσεις και ελλείψεις στα συστήματα του πλοίου.

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Οι έλεγχοι των Αρχών του Μαϊάμι

Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία της προγραμματισμένης αναχώρησης από τη Φλόριντα, οι Αμερικανοί επιθεωρητές ανέβηκαν στο πλοίο ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν ήδη στις καμπίνες τους.

Στις πρώτες ενημερώσεις της, η εταιρεία MSC έκανε λόγο για μια απλή καθυστέρηση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Ωστόσο, μετά από περίπου σαράντα οκτώ ώρες αναμονής στο λιμάνι, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου ελήφθη η οριστική απόφαση για την οριστική ματαίωση του ταξιδιού.

Το δρομολόγιο, που είχε σχεδιαστεί για το διάστημα από την 1η έως τις 12 Νοεμβρίου 2026, προβλεπόταν να επισκεφθεί τη Τζαμάικα, τη Κολομβία, τον Παναμά, τη Κόστα Ρίκα, την Ονδούρα και το Μπελίζ, συνδέοντας τη δυτική και τη νότια Καραϊβική. Η αδυναμία εξασφάλισης της απαραίτητης άδειας ναυσιπλοΐας επέβαλε την ακύρωση ολόκληρης της διαδρομής, υποχρεώνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες να αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους.

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Προβλήματα στα λειτουργικά συστήματα του πλοίου

Ο διοικητής του τομέα Μαϊάμι της Ακτοφυλακής, Φρανκ Φλόριο, επιβεβαίωσε ότι οι επιθεωρητές εντόπισαν κρίσιμα προβλήματα στα λειτουργικά συστήματα του πλοίου και ότι ξεκίνησε άμεσα συνεργασία με τους τεχνικούς της εταιρείας για την αποκατάστασή τους. Το πλοίο θα παραμείνει ελλιμενισμένο μέχρι να διορθωθούν πλήρως όλες οι ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν, οπότε και θα εκδοθεί η επίσημη άδεια απόπλου.

Από την πλευρά της, η MSC εξήγησε ότι επρόκειτο για ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης που ανέκυψε πριν από την αναχώρηση και η επίλυσή του απαιτούσε χρόνο που δεν ήταν συμβατός με τη διεξαγωγή της κρουαζιέρας.

To κρουαζιερόπλοιο MSC Poesia / Φωτογραφία: ΑΡ

Οι διαδικασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του Port State Control, του συστήματος εποπτείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το οποίο επιτρέπει στο κράτος υποδοχής να επιθεωρεί αλλοδαπά πλοία για να επαληθεύσει την κατάστασή τους, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας και την ορθότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη της ρύπανσης.

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Επιστροφή με το αεροπλάνο

Σε περιπτώσεις όπου οι παρατυπίες θέτουν σε κίνδυνο τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας, η λιμενική αρχή διατάσσει την ακινητοποίηση του πλοίου μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της συμμόρφωσης. Για την άμβλυνση της ταλαιπωρίας των ταξιδιωτών, η MSC ενεργοποίησε ένα έκτακτο σχέδιο αρωγής. Στους επιβάτες προσφέρθηκε η δυνατότητα να παραμείνουν στο πλοίο με υπηρεσίες διαμονής στο PortMiami έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, ώστε να διευκολυνθεί η οργάνωση των πτήσεων επιστροφής τους.

Παράλληλα, η εταιρεία εγγυήθηκε την εκατό τοις εκατό επιστροφή της αξίας των εισιτηρίων και των προπληρωμένων υπηρεσιών, όπως πακέτα ποτών, εστιατόρια, πρόσβαση στο διαδίκτυο και εκδρομές, με πίστωση στον αρχικό τρόπο πληρωμής εντός δεκατεσσάρων ημερών. Επιπλέον, χορηγήθηκε πιστωτικό κουπόνι μελλοντικής κρουαζιέρας ίσο με το συνολικό ποσό του ναύλου που καταβλήθηκε, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέες κρατήσεις έως τις 2 Νοεμβρίου 2027.

