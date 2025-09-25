Πόσο πιθανό είναι η Ουκρανία να ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη από τη Ρωσία, όπως λέει ο Τραμπ -Οι εκτιμήσεις ειδικών - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε προ ημερών ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal δεν αποκλείεται στην μεταστροφή του προέδρου των ΗΠΑ αναφορικά με το ουκρανικό να συνέβαλαν τα στοιχεία για τις εξελίξεις στα μέτωπα που παρέθεσε το Κίεβο σε κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ πέρασε τα τελευταία 24ωρα με αξιωματούχους που πιέζουν για μια ισχυρότερη στήριξη του Κιέβου, περιλαμβανομένων του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογ και του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Ουόλτς, αναφέρει η WSJ. «Ενημέρωσαν τον Τραμπ για την τρέχουσα κατάσταση στα πεδία των μαχών(…) σημειώνοντας ότι η Ρωσία έχει σημειώσει μικρή πρόοδο τα τελευταία χρόνια», ανέφερε το δημοσίευμα.

Κι αυτό, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη ουκρανική επίθεση, που θα χρειαστεί υποστήριξη από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, συνέβαλε στην αλλαγή στάσης του Τραμπ σε ρητορικό επίπεδο αναφορικά με το ουκρανικό, αλλά όχι σε επίπεδο πολιτικής.

Τι θα χρειαζόταν για να διώξει η Ουκρανία τις δυνάμεις του Πούτιν από τα εδάφη της;

Στρατιωτικοί ειδικοί, που έχουν γνώση της κατάστασης στα μέτωπα, των ρωσικών δυνάμεων και της οικονομίας της ανέφεραν στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι θεωρητικά τουλάχιστον η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει το 13% των εδαφών της που κατέκτησαν οι ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της μαζικής κλίμακας εισβολής.

«Μπορούν να ανακτήσουν κάποια από τα εδάφη που έχασαν από τον Φεβρουάριο του 2022; Αναμφισβήτητα ναι, θεωρώ», λέει ο Τζον Λαφ, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής του New Eurasian Strategies Centre. «Είδαμε στη διάρκεια της αντεπίθεσης στα τέλη του 2022 ότι ανέκτησαν πολλά από τα εδάφη εκείνη την περίοδο».

Για τον Λαφ οι Ουκρανοί στρατιώτες «μάχονται εξαιρετικά καλά» δεδομένου του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εν συγκρίσει με εκείνων της Ρωσίας, ενώ υπογραμμίζει τις επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, που έχουν προκαλέσει πλήγματα στη ρωσική οικονομία.

Αλλά όπως τονίζει, για να μπορέσει η Ουκρανία να υπερισχύσει στρατιωτικά της Ρωσίας θα χρειαζόταν «πολύ μεγαλύτερη βοήθεια από τους συμμάχους της», περιλαμβανομένης μιας αποτελεσματικής «ασπίδας στους αιθέρες», που θα την προστατεύει από νυχτερινές επιθέσεις, καθώς και περισσότερα όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς.

«Είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρει στρατιωτικά το Κίεβο. Δεν φαντάζει ρεαλιστικό, εκτός κι αν σακατευτεί οικονομικά η Ρωσία. Ίσως αυτό να σκέφτεται ο Τραμπ», συμπληρώνει.

Η Ουκρανία θα χρειαζόταν πάνω από ένα χρόνο για να ανακτήσει περιοχές της

Με μια συνεχιζόμενη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ που θα βλάψει και θα ασκήσει πίεση στη ρωσική οικονομία, μαζί με ισχυρή στρατιωτική υποστήριξη, ο Λαφ θεωρεί ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει μεγάλα τμήματα της επικράτειάς της και να αναγκάσει τον Πούτιν να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει γρήγορα καθώς θα χρειαστούν τουλάχιστον 12 έως 18 μήνες, όπως εκτιμά, χώρια που αμφιβάλλει κατά πόσον η διαφαινόμενη μεταστροφή του Τραμπ θα οδηγήσει όντως σε μια βιώσιμη αλλαγή στην αμερικανική πολιτική στο ουκρανικό.

Για τον Κιρ Τζάιλς, στρατιωτικό εμπειρογνώμονα και ανώτερο σύμβουλο στο πρόγραμμα Ρωσίας και Ευρασίας της βρετανικής δεξαμενής σκέψης Chatham House δεν υπάρχει «τίποτα που να υποδηλώνει ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε απόκλιση από τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ να αφήνει την Ουκρανία να εξαντληθεί».

Όπως σημειώνει «πάντα υπήρχε η δυνατότητα για την Ουκρανία να νικήσει τη Ρωσία», αλλά μόνο «αν οι ΗΠΑ ενδιαφέρονταν να συμβεί αυτό». Υπό τον Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν, λέει, αυτό δεν έχει συμβεί. «Αυτό που θα απαιτούνταν είναι μια άνευ όρων υποστήριξη από τον συνασπισμό των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, κυρίως τις ΗΠΑ», προσθέτει.

Η επικράτηση της Ουκρανίας στα μέτωπα απαιτεί την εξάντληση της ρωσικής οικονομίας

Αλλά και ο στρατιωτικός αναλυτής της Black Bird Group, αμφιβάλλει κατα πόσον η Ουκρανία μπορεί να νικήσει στρατιωτικά τη Ρωσία στο βαθμό που απαιτείται για να ωθήσει το στρατό της πίσω στα σύνορα του 2022.

«Μπορεί να είναι σε θέση να αντεπιτεθεί τοπικά, όπως έχει κάνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου», λέει ο Καστεχέλμι. «Αλλά η Ρωσία προχωρά επίσης και δεν θεωρώ πιθανό, υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ουκρανία να μπορέσει να ανακτήσει όλα τα εδάφη της». Ο ίδιος θεωρεί ως προϋπόθεση για να απωθηθούν οι ρωσικές δυνάμεις και να αναγκαστεί ο Πούτιν να συνάψει ειρήνη «την εξάντληση της ρωσικής οικονομίας και κοινωνίας».

Αλλά μια κατάρρευση του ρωσικού στρατού, με τρόπο που θα τον ανάγκαζε να αποσυρθεί σε μεγάλη κλίμακα, είναι «εξαιρετικά απίθανη», και θα ήταν εφικτή μόνον εάν οι δυτικές χώρες εντασσόντουσαν στην αντίσταση της Ουκρανίας, εξηγεί.

Πόσο σημαντική είναι αντεπίθεση της Ουκρανίας στο Ντονιέτσκ;

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι επιμένει ότι οι δυνάμεις του Κιέβου σημειώνουν μεγάλες επιτυχίες στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν εδώ και πάνω από ένα χρόνο με στόχο την κατάληξη της στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ.

«Εκεί εστιαζόταν μία από τις πιο σημαντικές κατευθύνσεις της ρωσικής επίθεσης και δεν μπόρεσαν να εξαπολύσουν μια ολοκληρωμένη επίθεση εκεί. Ο στρατός μας καταστρέφει τις δυνάμεις τους», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμπατριώτες του στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. «Οι Ρώσοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες(...) και κάθε μέρα συλλαμβάνονται περισσότεροι Ρώσοι αιχμάλωτοι», πρόσθεσε.

Αλλά ο Καστεχέλμι λέει ότι δεν καταλαβαίνει απόλυτα «για τι μιλάει πράγματι ο Ζελένσκι» και αμφισβητεί τον ισχυρισμό του ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει σημαντικά κέρδη στο Ντονιέτσκ. «Η έκταση των εδαφών που λέει ότι έχουν ανακτηθεί φαίνεται υπερβολική, και συνήθως ο Ζελένσκι είναι πολύ ασαφής όταν μιλάει για αυτά τα πράγματα, οπότε είναι δύσκολο να πούμε τι πραγματικά εννοεί. Νομίζω ότι αυτό μοιάζει περισσότερο με ένα στρατηγικό μήνυμα προς τη Δύση, και ιδιαίτερα προς τον Τραμπ», εκτιμά.